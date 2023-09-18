台南登革熱破7千例！謝龍介指賴神本命區崩 市府：少口水

台南市本土登革熱已破7000例，侯友宜競辦副召集人謝龍介昨指2015年大流行重演，民進黨終於意識到賴清德的選情，會從「本命區」開始崩潰，陳建仁上周來視察，羅一鈞昨南下進駐，指揮防疫。謝認為，此時只怕疫情與民怨，都已經難以收拾。

台南市登革熱防治中心回應，6月12日確診第一例本土個案後，當日即成立3級指揮中心，3天後，本著禦敵從嚴的態度，成立2級指揮中心跨局處進行防治作為，甚至超前且從嚴，從未輕忽。 登防中心使用的藥劑及濃度，均經過蚊媒專家建議於每日登革熱工作會議與疾病管制署共同討論而決定，且專人配藥，沒有加重藥量及亂噴的情事。

登防中心對於今年的疫情從沒有怪是因邊境開放病毒入侵機會大增、也沒有怪第一型病毒輕症不易發現、下雨天數長達一半是事實，也沒有因此卸責，防疫團隊深感人力無法勝天，但卻從不氣餒，流著汗水每天仍堅持不懈，針對防疫、防災不敢掉以輕心及稍有鬆懈，努力在最前線與病媒蚊大軍奮戰。衷心拜託外界少點口水指責，同島一命，多給南市防疫人員鼓勵與支持。

謝龍介在臉書說，「今年之所以會大流行，簡單一句話，就是輕忽！」，指黃偉哲第2任一開始，內閣親信弊案連環爆，讓黃焦頭爛額，無心市政，當疫情導致民怨，回答又是荒腔走板，一下子怪下雨，說出現本土首例後，91天有48天下雨，所以噴藥趕不上積水，一下又怪蚊子，還牽拖賴清德，說什麼登革熱是社區病，是人與蚊子打了幾千年的戰爭，怪來怪去，就是不怪自己。

謝龍介表示，越來越多台南市民質疑，噴藥浮濫卻沒切中要害，鄰里出現病例，市府強制進入民居噴藥，一次兩次多次，沒完沒了，藥量還越下越重，噴到民眾擔心中毒，也擔心蚊子都噴出抗藥性，「為什麼不能把防疫人力、時間，與資源用在清消真正孳生病媒蚊的積水處？」

謝龍介說，2021年11月，台南市政府曾經啟用「城市動態影像AI感知平台」，說2015年爆發登革熱大流行，就是因為沒有這個平台，運用AI科技，可以「馬上辨別蟲卵的密度，以及孑孓的種類」，結果咧？

謝指賴清德至今沒有對「本命區」的登革熱疫情發表隻字片語，「因為他知道，過去的錯誤，會讓他難堪，所以現在的苦難，也只好視若無睹。」