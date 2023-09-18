反對斗南市中心唯一公園變停車場 鎮民掛布條抗議結果超展開

雲林縣政府規畫前瞻基礎建設擬納入斗南鎮五福公園興建地下停車場，但此處是市中心唯一公園，約1個月前地方超過200人連署反對，且在公園周邊掛上好幾幅白布條抗議，促成公園形成、也正是此案推手的縣議員蔡東富今天現身公園承諾「不再推動」，關心進度的民眾當場拍手叫好，慶幸終能守住一片綠地。

南昌里圓環早年僅是一片閒置空地，約15年前開始，地方熱心民眾、蔡東富等人陸續在此種下樹木及爭取設置遊具設施，五福公園因此成形，長年以來是周邊逾500住戶的重要休閒場所，也是市中心唯一一處設施設備完整的公園，鄰近的舊社、將軍等里民也會到此運動、小憩，每天使用人次及頻率很高。

五福公園距離斗南火車站約500公尺，為紓緩市區車流壅塞狀況、增加停車空間，蔡東富與縣府評估推動公園地下停車場可行性，並納入排水系統、保留公園原貌及設計便民出入口等提出相關規劃。

孰料，還來不及召開正式說明會即「未演先轟動」，地方盛傳變更成停車場，以後恐將沒有公園可以使用而透過連署、掛布條等管道陳情，上月底縣府緊急至地方說明原意，歷經1個月奔走，蔡東富今天再到地方與民眾對談。

南昌里長沈銘偉表示，若該案通過，施工期將長達3年，屆時大家賴以為重的休閒生活重心頓失，也怕綠地回不來；蔡東富聽取意見後允諾「從善如流」將不再推動該案，樹木、運動設施等也均保留在原地。