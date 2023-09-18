台灣新住民婦幼權益發展協會嘉義揭幕 服務擴及全國

台灣新住民婦幼權益發展協會今年經內政部通過成立，設立於嘉義縣新港鄉海瀛村總部，昨日揭牌啟用；創會理事長范氏太霞表示，移居台灣新住民人數日益擴增，協會以協助新住民在台灣生活及發展，符合婦幼權益為目標，匯集共融共榮，推動幸福台灣。

行政院顧問、山區立委參選人陳冠廷、新港鄉長葉孟龍、縣議員林秀琴、黃啟豪、林岱杰、何子凡及山區立委參選人林國慶夫人林秀美等人出席揭幕，共同開啟台灣新住民婦幼權益發展新里程碑。

陳冠廷表示，感謝協會善盡為新住民爭取權益，也提到他太太也是新住民，來自日本，台灣或嘉義縣有來自不同許多國家的新移民及新住民，這族群專長技能都是重要的資產，盼以縣作為根基，不斷醞釀善的種子發生，協會成立促成族群融合，讓台灣軟性影響力也能擴展到新南向及其他國家。

林秀美說，感謝新住民朋友的努力，在台灣會越來越好，與林國慶很早就在基層行善，尤其特別關注新住民在台的生活，祝福協會發展為權益發聲，每一場活動全力支持。

創會理事長范氏太霞來自越南，30多歲來台生活生根，開始學習中文，目前是南華大學碩士生，在台期間一直在國中小協助越語教學，警檢法院的翻譯協助，以及新住民生活或困苦家庭協助。