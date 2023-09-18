嘉市搖滾音樂祭 20組樂團不斷電搖滾諸羅

嘉義市搖滾音樂祭今年將於10月8～9日國慶連假，一連2天在嘉義文化創意產業園區熱鬧開唱，集結超過20組的超人氣搖滾樂團、以雙舞台馬拉松式接力演出，從中午12點開始一路不斷電唱到晚間10點。市長黃敏惠於臉書宣布這訊息，國慶連假相聚在嘉、【諸羅舞台】、【WE+1舞台】不見不散！

黃敏惠臉書搶先公布首波樂團卡司有，金音獎最佳樂團無妄合作社、怕胖團、溫蒂漫步、溫室雜草、P!SCO、OBSESS、粗大BAND、老破麻O.S.D等陣容；表示，還有更驚喜的第二波陣容，有本土與國際級超夯樂團來助陣！

現場除了表演，也有質感搖滾文青市集可以逛，各式文青小攤及美食市集，帶給大家視、聽、味覺的多元感官饗宴。