台南黃金海岸船屋官司市府一審勝訴 要打造美麗邁阿密

台南市黃金海岸方舟委外營運，業者未能提營運報告遭解約而訴訟中，也造成船屋無法營運，影響觀光發展，一審市府勝訴，但業者上訴中。由於2億的「黃金海岸海洋新樂園」計畫，將在年底完工，市府期待訴訟快審結，年底前讓船屋營運，打造美麗邁阿密。

觀旅局表示，安平暨鯤喜灣歷史街區公布後已增加2民宿，希望海洋意象吸引更多民宿設立，建構鯤喜灣到安平的遊憩廊帶。

黃金海岸育灘有成，漸恢復往年美麗沙灘風貌，也是安平區至南區海洋觀光連結二仁溪生態旅遊的重要景點。黃金海岸的船屋由觀旅局委外經營，但去年底因業者未能提出營業報告，遭解除契約，業者不服打官司，以致船屋無法營業，也影響黃金海岸的觀光發展。

觀旅局長林國華說，金額2億元的「黃金海岸海洋新樂園」重點景區遊憩廊帶計畫正在施工中，預計年底前完成，範圍從四鯤鯓的海景天橋到二仁溪畔，共有4處景點施作，包含小美軍沙灘入口、台86交流道及喜樹沙灘入口、黃金海岸船屋周邊、親水公園及二仁溪橋下等，未來透過雙博自行車道串起景點，帶動濱海軸帶與周遭社區聚落的旅遊發展。目前船屋官司，一審判市府勝訴，期待官司能盡快結束，早日恢復營業，讓海灘結合商業行為，打造台南邁阿密。

市府於今年4月間公告「安平暨鯤喜灣歷史街區」後， 鯤喜灣歷史街區已有2家民宿設置，包含戀戀館民宿及鯤喜灣行旅，其中鯤喜灣行旅就結合海洋，包含遊艇體驗吸引遊客入住。台南民宿發展協會理事長柯凱文說，鯤喜灣有美麗海岸、沙灘、紅樹林，深具潛力，以往下台86線找不到住的地方，現在有了民宿，相信會有帶動作用；他舉泰國河邊、海邊景點，結合暢貨中心都很成功為例，認為可借鏡。