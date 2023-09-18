快訊

升級iOS 17請三思！ 5款iPhone電池續航力實測結果太驚訝

時勢造天才：頗析達文西最神秘的人像手稿

「爆政府的料」被盯上？ 藍委：審計部被監察院長陳菊施壓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南黃金海岸船屋官司市府一審勝訴 要打造美麗邁阿密

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市黃金海岸船屋因業者與市府打官司致無法營運，也影響到觀光的發展。記者鄭惠仁／攝影
台南市黃金海岸船屋因業者與市府打官司致無法營運，也影響到觀光的發展。記者鄭惠仁／攝影

台南市黃金海岸方舟委外營運，業者未能提營運報告遭解約而訴訟中，也造成船屋無法營運，影響觀光發展，一審市府勝訴，但業者上訴中。由於2億的「黃金海岸海洋新樂園」計畫，將在年底完工，市府期待訴訟快審結，年底前讓船屋營運，打造美麗邁阿密。

觀旅局表示，安平暨鯤喜灣歷史街區公布後已增加2民宿，希望海洋意象吸引更多民宿設立，建構鯤喜灣到安平的遊憩廊帶。

黃金海岸育灘有成，漸恢復往年美麗沙灘風貌，也是安平區至南區海洋觀光連結二仁溪生態旅遊的重要景點。黃金海岸的船屋由觀旅局委外經營，但去年底因業者未能提出營業報告，遭解除契約，業者不服打官司，以致船屋無法營業，也影響黃金海岸的觀光發展。

觀旅局長林國華說，金額2億元的「黃金海岸海洋新樂園」重點景區遊憩廊帶計畫正在施工中，預計年底前完成，範圍從四鯤鯓的海景天橋到二仁溪畔，共有4處景點施作，包含小美軍沙灘入口、台86交流道及喜樹沙灘入口、黃金海岸船屋周邊、親水公園及二仁溪橋下等，未來透過雙博自行車道串起景點，帶動濱海軸帶與周遭社區聚落的旅遊發展。目前船屋官司，一審判市府勝訴，期待官司能盡快結束，早日恢復營業，讓海灘結合商業行為，打造台南邁阿密。

市府於今年4月間公告「安平暨鯤喜灣歷史街區」後， 鯤喜灣歷史街區已有2家民宿設置，包含戀戀館民宿及鯤喜灣行旅，其中鯤喜灣行旅就結合海洋，包含遊艇體驗吸引遊客入住。台南民宿發展協會理事長柯凱文說，鯤喜灣有美麗海岸、沙灘、紅樹林，深具潛力，以往下台86線找不到住的地方，現在有了民宿，相信會有帶動作用；他舉泰國河邊、海邊景點，結合暢貨中心都很成功為例，認為可借鏡。

市議員李啟維說，民間企業的敏銳度高，有發展潛力才會去投資，鯤喜灣因為有潛力，才會吸引民宿業者投資，也期待市府能爭取更多經費，多為地方增加亮點，才能讓這顆被遺忘的鑽石發亮。

台南市南區黃金海岸有美麗沙灘，也是鯤喜灣美麗的景點之一。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸有美麗沙灘，也是鯤喜灣美麗的景點之一。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸有美麗沙灘，也是鯤喜灣美麗的景點之一。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區黃金海岸有美麗沙灘，也是鯤喜灣美麗的景點之一。記者鄭惠仁／攝影

沙灘 台南

延伸閱讀

鯤喜灣歷史街區輔導民宿有成 台南民宿566家六都第一

瓶鼻海豚擱淺黃金海岸沙灘 眾人合力抬入海牠又被衝上岸

沙灘驚見「紅髮人頭自己動起來」超像恐怖片！真相曝光網鬆口氣：原來是牠的家

相關新聞

不滿1星負評竟「用顧客名字做促銷」 台南甜點店道歉了

1名網友日前到台南市的甜點店購買「芒果盒盒」產品，吃完認為味道不佳，便上Google評論留1顆星負評，店家回覆「就你有問...

台南黃金海岸船屋官司市府一審勝訴 要打造美麗邁阿密

台南市黃金海岸方舟委外營運，業者未能提營運報告遭解約而訴訟中，也造成船屋無法營運，影響觀光發展，一審市府勝訴，但業者上訴...

台南南區黃金海岸樂園將完工 盼方舟重開張

台南南區黃金海岸方舟委外營運的業者去年被解約仍與市府爭訟中，造成船屋無法營運、影響觀光發展，由於投入2億元「黃金海岸海洋...

台南北門蘆竹溝青年奔走 推蚵田美景

台南北門區蘆竹溝近年因業者大規模種電，幾乎與光電畫上等號，為讓外界重新認識家鄉，一群青年奔走將成立蘆竹溝農漁永續發展協會...

嘉市舊廳舍停拆 保護鄰廟林玉山壁畫

嘉義市北門聯合里辦公廳舍老舊列為危樓，市府今年編列經費拆除，但建築技師發現拆除可能使緊鄰慈龍寺的竹編泥土牆倒塌，危及裡面...

3河段重汙染 台南千人水質監測競賽

台南有急水溪、鹽水溪、二仁溪、曾文溪及八掌溪5大流域，多受民生、事業及畜牧汙染影響，南區河川保育中心主任洪慶宜說，急水、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦