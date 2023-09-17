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台南這樣玩！ 走讀鹿耳門溪 嘗美食還免費學廚藝

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區公所今天舉辦「安南就醬玩－走讀鹿耳門溪流域」活動，除賞景、嘗美食，還免費學廚藝。圖／安南區公所提供
台南市安南區公所今天舉辦「安南就醬玩－走讀鹿耳門溪流域」活動，除賞景、嘗美食，還免費學廚藝。圖／安南區公所提供

台南市安南區公所今天舉辦「安南就醬玩－走讀鹿耳門溪流域」活動，與南市鹿耳門生態旅遊發展協會合作，共同執行文化局社造計畫，規畫台江建庄2百年「開江紀」藝術裝置探訪、鹿耳門溪流域歷史解說與踏查、創意料理課程等活動，並串聯鹿耳門天后宮、龍魚公園等觀光特色景點，重現鹿耳門溪流域歷史價值。

安南區長魏文貴表示，此活動探訪台江建庄2百年「開江紀」位於台江國家公園內的3件大型藝術裝置，分別是「美麗的蛻變」、「吾海吾江」及「台江水禮服」，沿途民眾欣賞鹿耳門溪美景，了解明鄭時期，鄭成功登台最前哨的歷史地位，認識在地社區的特色，並以鹿耳門溪流域物產，研發輕食料理風味餐，滿足民眾參與料理的趣味性，活絡在地觀光經濟產業。

下午安排民眾參與社區營造創意風味餐點培力工作坊，由指導老師蔡滬莉運用在地食材如紅蔥頭、虱目魚等，製作泰式料理及中式料理食譜，成為創意社區風味料理，提供社區居民免費學習、品嘗。

來自永康的鄭姓民眾說，今天的活動受益良多，不僅能深度瞭解鹿耳門溪流域人文風情，同時欣賞知名藝術家的大型藝術裝置創作，更品嘗到安南區特色的風味餐與網紅推薦的小吃美食，很值回票價。

台南市安南區公所今天舉辦「安南就醬玩－走讀鹿耳門溪流域」活動，除賞景、嘗美食，還免費學廚藝。圖／安南區公所提供
台南市安南區公所今天舉辦「安南就醬玩－走讀鹿耳門溪流域」活動，除賞景、嘗美食，還免費學廚藝。圖／安南區公所提供

台江 創意料理

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