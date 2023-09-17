台南這樣玩！ 走讀鹿耳門溪 嘗美食還免費學廚藝

台南市安南區公所今天舉辦「安南就醬玩－走讀鹿耳門溪流域」活動，與南市鹿耳門生態旅遊發展協會合作，共同執行文化局社造計畫，規畫台江建庄2百年「開江紀」藝術裝置探訪、鹿耳門溪流域歷史解說與踏查、創意料理課程等活動，並串聯鹿耳門天后宮、龍魚公園等觀光特色景點，重現鹿耳門溪流域歷史價值。

安南區長魏文貴表示，此活動探訪台江建庄2百年「開江紀」位於台江國家公園內的3件大型藝術裝置，分別是「美麗的蛻變」、「吾海吾江」及「台江水禮服」，沿途民眾欣賞鹿耳門溪美景，了解明鄭時期，鄭成功登台最前哨的歷史地位，認識在地社區的特色，並以鹿耳門溪流域物產，研發輕食料理風味餐，滿足民眾參與料理的趣味性，活絡在地觀光經濟產業。

下午安排民眾參與社區營造創意風味餐點培力工作坊，由指導老師蔡滬莉運用在地食材如紅蔥頭、虱目魚等，製作泰式料理及中式料理食譜，成為創意社區風味料理，提供社區居民免費學習、品嘗。