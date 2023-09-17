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南市登革熱累積7344例 天溝頻查到孳生源成了大溫床

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局連日來頻頻在社區查獲天溝有病媒蚊孳生源，如何讓天溝減少及設計沒有天溝的鐵皮屋頂或遮雨棚，將是防範登革熱的議題。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局連日來頻頻在社區查獲天溝有病媒蚊孳生源，如何讓天溝減少及設計沒有天溝的鐵皮屋頂或遮雨棚，將是防範登革熱的議題。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增本土登革熱病例153例，累積7344，登革熱防治中心連日稽查，都發現許多社區天溝有積水孳生病媒蚊幼蟲情況，也是最難防堵的死角，籲請民眾落實巡查，否則查獲陽性孳生源將逕行舉發，將處3000元以上1萬5000以下罰鍰。

台南市登革熱防治中心表示，新增153例分布狀況為安南區38例，北區22例，永康區21例，東區19例，南區17例，中西區16例，安平區7例，仁德區5例，關廟區4例，善化區2例，新化區及佳里區各1例，雖然病例數明顯降下來，但可能是各診所休診，沒有篩檢有關，不能掉以輕心。

登防中心說，近期嚴格執行空屋、空地、天溝等高風險點稽查，37區截至目前已完成8235筆空屋、空地稽查，累計舉發415件，另因於疫情嚴峻，針對天溝部分持續加強稽查，若查獲陽性孳生源將逕行舉發，移送衛生局依傳染病防治法第25條裁罰，並依同法第70條處3000元以上1萬5000以下罰鍰。

登防中心主任蘇世斌指出，近期稽查發現許多社區天溝有積水孳生病媒蚊幼蟲情況，天溝屬於建物的一部份，請建物所有權人、使用人及管理人務必善盡管理責任，澈底落實巡查，避免天溝因結構設計不良或排水孔淤積阻塞等情況導致積水，形成病媒蚊繁殖大溫床，嚴重影響自己和家人及鄰近居民健康。

蘇世斌說，天溝易因淤泥或枯枝落葉造成排水口阻塞，清理維護較不容易，先前巡查時，甚至發現有的天溝因塵土淤積，加上有種子掉落，雨後已形成小型盆栽，不但失去排水功能，更容易積水孳生病媒蚊，建議市民盡量以雨遮、採光罩等取代天溝，避免維護不易反而形成病媒蚊孳生溫床，害人又害己。

市長黃偉哲提醒防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請市民朋友澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施。

台南市衛生局連日來頻頻在社區查獲天溝有病媒蚊孳生源，如何讓天溝減少及設計沒有天溝的鐵皮屋頂或遮雨棚，將是防範登革熱的議題。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局連日來頻頻在社區查獲天溝有病媒蚊孳生源，如何讓天溝減少及設計沒有天溝的鐵皮屋頂或遮雨棚，將是防範登革熱的議題。圖／南市衛生局提供

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