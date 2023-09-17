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雲林第1屆麻將賽今天開賽 獲獎「賭神」名單出爐

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣第一屆麻將大賽今天開賽，縣長張麗善主持開賽儀式。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣第一屆麻將大賽今天開賽，縣長張麗善主持開賽儀式。記者蔡維斌／翻攝

為正面推動國民運動「麻將」，雲林縣政府與宅神爺麻將、環球科技大學合作，今天在斗六市三好國際酒店舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」，張麗善縣長巧扮「賭神」與勞青處長張世忠敲響銅鑼，宣布比賽開始，來自各地百位青年好手全神貫注激烈較勁。

張麗善說，麻將是中華文化的牌類競技益智型桌上遊戲，透過不同花色牌的排列組合來取勝，適合各年齡層，縣府舉辦麻將賽是希望能以正面態度看待麻將桌遊，藉由遊戲培養青年手眼協調、腦部思考能力，以牌會友、切磋牌技，促進交流，一開始受理報名，80個名額秒殺，只好再加碼40個名額及獎項，讓更多年輕人同台比拚一爭高下。

這項比賽前三名「天胡獎」獎金8888元、「元地胡獎」6666 元、「人胡獎」4888 元，另加碼第4名至第6名各得獎金2000元，7至10名精美禮品。競賽因遊戲系統出現短暫問題，賽事分上、下午兩階段計分，兩場成績出爐。

上午場得獎者：第一名許韶倫（露露）、第二名6666元林承駿（冒險家阿駿）、第三名沈曉謙（LEO大神）。四、五、六名鄭文曲（鄭先生）、張寶文（純米大吟釀）、黃鵬諺（麻將猴）。

下午場得獎者：第一名張詠毫（阿毛）、第二名李家任（李樂樂）、第三名丁進賢（阿賢）。四、五、六名蔡治嘉（阿嘉）、詹承翰（安茲）、康偉倫（阿康）。

雲林縣第一屆麻將大賽今天開賽，選手聚精會神打牌。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣第一屆麻將大賽今天開賽，選手聚精會神打牌。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣第一屆麻將大賽今天開賽，選手聚精會神出牌，財神爺還在一旁加持打氣。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣第一屆麻將大賽今天開賽，選手聚精會神出牌，財神爺還在一旁加持打氣。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣第一屆麻將大賽今天開賽，縣長張麗善巧扮賭神開鑼。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣第一屆麻將大賽今天開賽，縣長張麗善巧扮賭神開鑼。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣第一屆麻將大賽今天開賽，吸引百餘名選手參賽。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣第一屆麻將大賽今天開賽，吸引百餘名選手參賽。記者蔡維斌／翻攝

麻將 張麗善 雲林

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