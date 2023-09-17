影／說話重覆忘東忘西小心失智症上門 雲林打造失智友善社區

雲林縣統計到7月老年人口比率達20.33%，居全國第4，其中失智人口達1萬餘人，5成由家人照顧，負荷沈重，縣府今和中國醫藥大學北港附設醫院在全縣老人占比最高的水林鄉舉辦失智防治宣導，醫師提醒出現記憶減退、物品錯置、說話重覆等失智警訊要及早就醫，現場提供失智檢測，吸引大批長者參加，期能及早防範。

正逢國際失智月，縣府與中國醫藥大學北港附設醫院舉辦「作伙來聽拉力歐，失智友善社區GO」宣導，邀請正聲廣播公司團隊演出廣播實境秀，藉由call-in節目，聽黑膠猜老歌，帶領長者回味過去，感受簡單的幸福，並帶入失智症10大警訊、預防失智症的橋段，讓老人家一聽便懂，並透過iPad的遊戲設計，讓老人家自我檢測失智程度及腦力反應，有趣又有效。

衛生局長曾春美說，失智症並非正常的老化現象，而是腦部病變疾病，雲林邁入超高齡社會，依據衛福部統計失智症盛行率8%，推估雲林失智人口有約1萬763人，且隨著老化速度逐年增加，如何預防失智症、創造友善環境成為重要課題，縣府積極結合醫院深入社區，打造失智互助鏈的友善環境。

中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金指出，為讓照顧失智在社區看的到、找的到、用的到，體現失智社區一站式服務資源，讓失智者及家人在社區中受到尊重保護與支持關懷，安心走入生活，打造有溫度的失智友善社區環境，是大家所要努力的。

今天包括扶輪社、獅子會多個社團參與，各種防老失智的手工藝攤位，讓老人家了解如何動手動腦防失智，媽祖醫院失智共照中心主任許致善醫師指出，當出現記憶減退、計畫困難、不再勝任、物品錯置、時空錯亂、辨識混淆、表達困難、判斷減弱、社交疏離、性格轉變等失智症10大警訊，或者說話不斷重覆，同樣問題一問再問，有類似症狀請及早就醫。