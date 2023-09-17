垃圾變黃金及時送暖 南市做工行善團助災戶汰換家具

台南市上周受到低壓帶影響，白河崎內山區降下暴雨，最深逾2米深，多名住戶家具泡水，南市勞工局做工行善團已在市長黃偉哲緊急調派提供二手家具，協助災戶重建家園。

勞工局也表示，昨在南紡購物中心辦理「職訓好給力 成果展實力」成果展，感謝職業訓練單位將展售所得21萬餘元，全數捐贈辦理職災勞工等弱勢家庭房屋修繕，將正向能量往外擴散。

勞工局說，做工行善團志工本月13日已在黃偉哲指示前往白河區崎內里勘查，志工們在區公所人員陪同，踩著泥濘進入正在清理的社區，了解及盤點受災戶家具需求。今木工工會志工一早便前往官田區二手家具倉庫，整理需要的二手家具，安排本月24日搬運送給受災戶。

今日木工工會志工除在二手家具倉庫整修預備送給白河區淹水災民的家具外，另組志工也搬運整理完備床組、衣櫥及桌椅至關廟區修繕戶家中。

該修繕戶案主是年近八旬身心障礙者，獨自居住於父親遺留陳舊老屋，僅有狹小老闆1房1衛浴，內部家具及設備皆老舊不堪使用，今日木工工會志工先為老翁準備舒適的家具，後續將用最短時間於下周完成房屋相關修繕。