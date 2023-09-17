登革熱病例幅度趨緩 黃偉哲：不能放鬆 加大防疫力道
台南本土登革熱疫情昨為止累積7191例，昨行政院長陳建仁與疾管署副署長羅一鈞等前往歸仁區視察防疫。羅一鈞指出本周病例與上周差不多，但增加的幅度有逐漸緩和的跡象。今天台南市長黃偉哲出席台南世界水質監測活動受訪時表示，近日登革熱病例數從單日最高352例降到241例，但還是不能鬆懈，呼籲大家做好防疫。
黃偉哲表示，水是稀有資源，雖最近感覺下很多雨，但台灣仍然被列為缺水國家。說來諷刺卻是事實，以台南來說，過去90幾天下了40幾天的雨，短延時的強降雨造成都市治理與環境困擾。
黃偉哲還說，一手防汛、一手抗旱，現在一手又要防疫，雖然這幾天的登革熱病例數從352例降到241例，但這只是一時的現象，還是可以繼續加大防疫力道「千萬不能放鬆，一天241例還是很多」，因此希望市民們能夠一起努力，讓登革熱疫情能持續降溫，還給大家健康的環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言