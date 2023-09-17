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登革熱病例幅度趨緩 黃偉哲：不能放鬆 加大防疫力道

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南登革熱昨為止突破七千例，昨疾管署副署長羅一鈞指出本周登革熱病例加幅度有趨緩跡象。今天台南市長黃偉哲受訪時表示，近日病例數從單日最高352例降到241例，但還是不能鬆懈，呼籲大家做好防疫。記者李文德／攝影
台南登革熱昨為止突破七千例，昨疾管署副署長羅一鈞指出本周登革熱病例加幅度有趨緩跡象。今天台南市長黃偉哲受訪時表示，近日病例數從單日最高352例降到241例，但還是不能鬆懈，呼籲大家做好防疫。記者李文德／攝影

台南本土登革熱疫情昨為止累積7191例，昨行政院長陳建仁與疾管署副署長羅一鈞等前往歸仁區視察防疫。羅一鈞指出本周病例與上周差不多，但增加的幅度有逐漸緩和的跡象。今天台南市長黃偉哲出席台南世界水質監測活動受訪時表示，近日登革熱病例數從單日最高352例降到241例，但還是不能鬆懈，呼籲大家做好防疫。

黃偉哲表示，水是稀有資源，雖最近感覺下很多雨，但台灣仍然被列為缺水國家。說來諷刺卻是事實，以台南來說，過去90幾天下了40幾天的雨，短延時的強降雨造成都市治理與環境困擾。

黃偉哲還說，一手防汛、一手抗旱，現在一手又要防疫，雖然這幾天的登革熱病例數從352例降到241例，但這只是一時的現象，還是可以繼續加大防疫力道「千萬不能放鬆，一天241例還是很多」，因此希望市民們能夠一起努力，讓登革熱疫情能持續降溫，還給大家健康的環境。

登革熱 黃偉哲

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