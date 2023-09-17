台南受監護兒少提前過中秋 黃偉哲：持續守護平安成長

中秋佳節即將到來，台南市政府為了讓由市府代監護的92名兒少提前過中秋節，今辦理相聚活動，市長黃偉哲以大家長的身分出席，感謝寄養家庭與安置機構的辛勞，除致贈中秋禮盒，並承諾市府會持續共同守護，讓孩子們平安成長。

黃偉哲表示，中秋佳節是家庭團聚的日子，每年市府固定會邀請孩子們相聚，彼此分享生活的近況，並給予祝福勉勵，今年不僅有寄養家庭及兒少機構的人員出席，還有萬國通路提供舒適場地，以及睦生國際捐贈的百份中秋禮盒，一起為兒少們帶來秋節暖意。市府未來也將持續透過與寄養家庭、安置機構合作，攜手陪伴孩子們繼續成長茁壯，給予滿滿的溫暖關懷與貼心支持。

社會局指出，9歲的阿林和小建為了感謝市長每年的陪伴，特別表演80年代的舞蹈「寶貝對不起」；9歲的阿奇吹奏直笛「天空之城」以及就讀高中及大學的阿玉、小珠則以吉他自彈自唱歌曲；還有就讀國中小及高中的孩子表演青春活力街舞。

社會局說明，兒少在成長過程中，若因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，會由專業社工人員陪伴度過危機，並視需求安排替代性照顧處所，若經過替代性照顧後仍無法返家的兒少，則由社會局向法院聲請由市府監護，並持續安排出養或是規畫長期照顧計畫，確保兒少得到妥適的照顧。另，市府每年也會參考孩子發展需求及對未來的期待，用心規畫結合傳統生活及國際潮流的參訪活動，希望能帶給兒少們不同的體驗與世界觀。