嘉市光織影舞 粉紅時尚釋放快樂「多巴胺」

今年嘉義市「2023光織影舞」光影藝術展將於北香湖公園「粉」墨登場，粉紅為這次主視覺色，有粉紅市集外並有明亮鮮豔粉色Dress code主題趴活動。市府觀光新聞處表示，粉色穿搭參觀光織影舞，是釋放「多巴胺」最好的方式。在臉書分享穿搭，還有機會獲得啦啦隊女神林襄親筆簽名一卡通限量款。

光影藝術展將於9月29日至10月10日每天晚上6點到10點（市集下午4點開始），在北香湖公園「粉」墨登場，今年除了增加粉紅市集之外，更大玩粉色系Dress code主題趴。嘉義市政府表示，活動期間在嘉市好旅行臉書，分享精采活動穿搭照，就有機會獲得限量100張的四季大白熊一卡通票卡，還有人氣啦啦隊女神林襄的親筆簽名限量款。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，隨著疫情的結束，把「快樂」穿上身的多巴胺穿搭一定是最佳的選擇。多巴胺穿搭（Dopamine Dressing）最早出現在2020年，由美國時尚心理學家Dawnn Karen所提出，認為透過明亮鮮豔的色彩打扮，能讓大腦刺激快樂物質「多巴胺」分泌。「2023光織影舞」特別挑選粉紅色為主視覺，配合活動主色系舉辦粉色Dress code主題趴活動，粉色穿搭參觀光織影舞，絕對是釋放多巴胺最好的方式。

市府觀新處邀請國立嘉義大學行銷管理研究所6名學生，運用時下年輕人獨到的眼光與品味，分享他們如何透過平價的服飾與配件，穿出潮流、時尚與品味，成為「光織影舞」展場中最吸睛的粉色明星。

學生蔡宇軒分享，選擇用粉紅色長褲搭配白色上衣，因為白色是最百搭的顏色，還可以創造視覺延伸感，鞋子與帽子選擇黑色，有頭尾呼應的感覺，包包也是很平價的手提包，整個看起來就是很有型；學生許薏苓說，粉紅色是很有少女風格很可愛的顏色，而且不論男女都能有適合的搭配方式，他身上的衣服也都是網路上下訂購買的，不僅價格便宜，也都很耐穿。

教授蕭至惠表示，讓學生們在鏡頭前大方地展現自我，除了呼應「2023光織影舞」Dress Code主題之外，也能讓學生們結合創意與課堂所學，成為籌辦嘉義市重要活動的一份子，從中汲取寶貴經驗。