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嘉市試辦「互助喘息」服務 照顧者不孤單

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
中華民國家庭照顧者關懷總會和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息。圖／新動能社會工作師事務所提供
中華民國家庭照顧者關懷總會和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息。圖／新動能社會工作師事務所提供

中華民國家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）和嘉市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息，也能認識更多照顧好朋友，照顧不孤單，目前有「幸福樹日照中心」、「厚福花甲食堂」2處試辦點，一般戶全日僅需付費218元。

長照2.0雖有居家、日照、機構等「喘息服務」，但服務人力吃緊，有些照顧者不放心把家人交給別人顧。嘉市新動能社會工作師事務所所長林玉琴說，詹小姐媽媽輕度失智，周一到周五分別使用日照、失智據點及居家服務，媽媽行動能力正常，詹小姐周六上班，單身未婚獨自照顧，身心負荷沉重，周六互助喘息，讓她安心上班，媽媽還可參與活動，不是孤單在家。

「互助喘息」由1名照顧服務員搭配1名照顧志工（家庭照顧者），共同照顧4至6名失能、失智或身心障礙者，照服員負責身體照顧、活動帶領，照顧志工負責安全看視、活動助理。照顧者當1天志工可換2天喘息。

目前有「幸福樹日照中心」、「厚福花甲食堂」2處試辦點，周六上午9點至下午5點提供服務，低收入免費，一般戶全日218元，向家庭照顧者關懷專線申請，會有社工評估及簡易訓練，雇外籍看護工家庭也可申請。

家總秘書長陳景寧說，「互助喘息」解決長照2.0喘息服務人力不足，鼓勵家庭照顧者透過互助，安心交接、增加互動，獲得心理支持。「互助喘息」服務與台北護理健康大學合作，申請通過國科會人文處以包容為導向科技計畫，目前在北市、嘉市有4處試辦點。

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