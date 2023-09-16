避免出現「天坑」 南市安平、永康老舊管線滲漏及時發現

連日大雨過後，為避免基礎設施損毀影響民眾，台南市水利局進行老舊汙水管線及雨水箱涵等設施巡檢，前天巡檢時發現安平區育平二街、永康區東橋二街有滲水致道路坑洞產生，水利局即進場開挖檢查管線、箱涵並進行搶修，經過2天日夜戮力趕工2處路面皆已修復完成。

水利局指出，為維護用路人安全、降低交通影響，水利局於發現安平區及永康區等2處道路，因汙水管線老舊滲水產生坑洞後，即出動機具日夜趕工，於今天完成搶修，把道路影響範圍縮小、減少對用路人的衝擊，以確保道路品質及安全。