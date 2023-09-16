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避免出現「天坑」 南市安平、永康老舊管線滲漏及時發現
連日大雨過後，為避免基礎設施損毀影響民眾，台南市水利局進行老舊汙水管線及雨水箱涵等設施巡檢，前天巡檢時發現安平區育平二街、永康區東橋二街有滲水致道路坑洞產生，水利局即進場開挖檢查管線、箱涵並進行搶修，經過2天日夜戮力趕工2處路面皆已修復完成。
水利局指出，為維護用路人安全、降低交通影響，水利局於發現安平區及永康區等2處道路，因汙水管線老舊滲水產生坑洞後，即出動機具日夜趕工，於今天完成搶修，把道路影響範圍縮小、減少對用路人的衝擊，以確保道路品質及安全。
水利局表示，因應近期大雨頻繁，市府各單位雨後即針對各項設施進行巡查，其中，水利局針對已設置雨水下水道路段、曾經發生道路坑洞區域進行加強檢查及安平區五期汙水下水道設置年度超過30年等高風險路段進行加強檢查，共計檢查33行政區。
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