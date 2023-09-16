土豆和地瓜調味超好吃！虎尾農會跨業合作推百年慶新品

當花生遇上蕃薯會產生什麼火花，虎尾鎮農會與國內知名的水林鄉地瓜「阿甘薯叔」異業合作，結合水林在地蕃薯，調配出虎霸王花生系列奶油香蔥花生薯叔、麻辣花生薯叔，新口味的新產品、新包裝，今天由雲林縣長張麗善代言，在虎農會舉行發表會，提供民眾一個零嘴新選擇。

今天這項花生和地瓜產業策略聯盟新品發表會，也為虎尾鎮農會百年慶暖身，花生走秀、花生西點烘焙料理評選饗宴拉開序幕，今天推出的新產品虎霸王奶油香蔥花生薯叔、虎霸王麻辣花生薯叔，吸引農產品界共同品嘗。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉指出，虎尾農會和農民以股東契作花生逾兩百公頃，加工廠亦通過ISO22000及HACCP國際食品衛生安全管理驗證，成為全國第一家具有產銷履歷驗證的農會加工廠，這次搭配水林生產的地瓜，加工製成香脆、可口、獨特口感的花生和蕃薯產品，每粒花生、每顆蕃薯都經過嚴格把關，健康安全又衛生，送禮自用兩相宜。

雲林縣長張麗善今天為新產品代言，她表示，虎尾農會已有百年歷史，近年更跨鄉鎮發展農產策略聯盟中心衛星體系，以虎尾鎮農會為中心廠，元長鄉、北港鎮、客厝雜糧生產合作社、莿桐合作農場為衛星廠，進行幅射狀加工合作，創造農產品更多可能性，其中以花生系列產品最亮眼。

張麗善說，元長農會也推出花生加工新品「紅珍珠花生果」是泡茶好伴侶；北港鎮農會「花生千棒棒」、「米餅脆」內餡飽滿花生香，大人小孩都愛吃；莿桐合作農場也推出花生果新包裝，亮眼又喜氣。