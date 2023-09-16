雲林推估失智症患者逾1.1萬人 半數未使用長照服務

雲林縣65歲以上老年人口比率達20.33%，已進入超高齡社會，推估失智症患者約1.1萬人，縣府統計近二年半數失智者未使用長照服務，為提升利用率，縣府委託台灣長照人才品管學會輔導優化巷弄長照站及失智照護據點服務，健全失智照護網絡，今天響應九月國際失智症月，舉辦成果展。

雲林縣截至今年7月底65歲以上老年人口比率達20.33%，依據高齡化比例，縣府推估雲林縣失智人口數達1萬1688人，衛生局統計近2年雲林縣失智者未使用長照服務約占5成且多由家人照顧，失智伴隨而來的失能照護、家庭照顧負荷沉重等相關問題，已是重大議題。

為減速失智症帶來的衝擊，並提升失智者長照服務使用率，縣長張麗善表示，縣政府去年推動失智症照護整合網絡服務，並委託台灣長照人才品管學會辦理「智立生活，鄰里憶起來」計畫，由專家輔導優化各社區巷弄長照站及失智照護據點服務，並到校園推動失智教育，將失智症宣導、照顧理念向下紮根，藉由各據點服務，增進長者社區參與，延緩老化、失智。

目前雲林縣內設有5家失智症共同照護中心、23處失智社區服務據點、6處家庭照顧者支持服務據點，並設置818處長照ABC據點，提供失智症家庭多元的照護服務。