嘉義縣田徑場、游泳池OT案 預計10月底前完成招商
嘉義縣立田徑場1996年興建啟用，由台灣體育大學代管20年，後來台體大撤出嘉義校區，交還縣府管理，為活化場館營運，縣府擬將縣立田徑場室內空間委由民間營運，縣立游泳池也要作為營運廠商的營業空間，鼓勵廠商、業者進駐，預計10月底前完成招商。
教育處長李美華說，去年9月評選出促參前置作業廠商為城理顧問股份有限公司，經各項市場調查及評估後，目前已舉辦3場招商說明會向廠商討論未來營運模式及方向，9月22日將在台中市台灣民俗文物館舉辦第4場招商說明會，預計10月底前完成營運廠商招商。
教育處表示，田徑場內設有科技運動館，每周三、六開放使用設備，包括智慧律動設備、科技體適能測驗、智能地墊、智慧划船機；另，1樓規畫桌球室、體適能中心、綜合訓練教室、羽球場、武術教室及廁所，2樓設有瑜珈韻律教室、綜合訓練教室等。
縣長翁章梁說，嘉義縣立田徑場啟用至今已逾25年，縣府接手後為活化使用，去年承辦全民運動會，爭取經費整建田徑場相關設施設備，每天開放室內羽球場、戶外田徑場供民眾使用，期待未來委外營運後，帶動嘉義縣運動風氣，讓大家投入運動、熱愛運動。
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