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嘉義縣眼科醫療院所僅12間 翁章梁推眼底篩檢下鄉服務

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府攜手嘉義長庚醫院下鄉眼底篩檢，縣長翁章梁今到布袋國小視察、體驗眼底篩檢儀器。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府攜手嘉義長庚醫院下鄉眼底篩檢，縣長翁章梁今到布袋國小視察、體驗眼底篩檢儀器。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣只有12家眼科醫療院所，其中11鄉鎮無眼科門診，鄉鎮涵蓋比例不到4成，嚴重缺乏眼科醫療資源，隨著人口老化日趨嚴重，白內障、青光眼、視網膜病變等醫療需求日增，縣府與嘉義長庚醫院攜手，走進偏鄉提供眼底健康篩檢，一起為民眾的靈魂之窗把關。

衛生局今在布袋國小舉辦複合式健康篩檢，縣長翁章梁到場視察、體驗智慧眼科儀器。衛生局指出，嘉義縣行動醫療今年攜手嘉義長庚醫院，以科技儀器智慧眼底鏡、AI判讀系統，在社區巡迴篩檢提供眼底、視力檢查，彌補偏鄉醫師人力不足缺口，讓醫療資源擴散更平均。

衛生局統計，智慧眼底照護今年7月啟動，累計受檢人數1369人，其中449人異常，包含青光眼355人、白內障5人、非增殖性視網膜病變43人、前增殖性視網膜病變11人及其他35人，能更早診斷糖尿病視網膜病變、黃斑變性和相關病變，讓患者提早應對及治療。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗說，希望民眾在社區就能享有便捷醫療，趁早揪出青光眼、白內障、黃斑部病變的可能，鄉親的參與度、配合度很高，樂見健康意識逐漸抬頭。升級版智慧眼底照護包括遠距雲端零距離、AI及專科醫師遠距雙向判讀、異常個案導入、追蹤等。

衛生局長趙紋華說，眼底篩檢簡單而無痛，建議每年至少做一次，特別是有家族視力病史或慢性疾病風險的人，過去資源分配不均、健康檢查費時費力，現有3+1行動醫療社區篩檢巡迴，且增設眼睛檢查，大幅提升方便性，相關篩檢可向各鄉鎮巿衛生所洽詢。

翁章梁說，人老了眼睛開始「霧霧」或者病變，沒有及時治療可能有失明風險，不可輕忽，複合式篩檢加入眼底照護檢查，結合AI照顧靈魂之窗，感謝長庚醫院及相關基金會打造、提供軟體技術，不只協助判讀減少醫師工作量，也能落實早發現、早治療。

嘉義縣衛生局今在布袋國小舉辦複合式健康篩檢，吸引逾百名民眾到場檢查。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局今在布袋國小舉辦複合式健康篩檢，吸引逾百名民眾到場檢查。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣只有12間眼科醫療院所，縣府推出眼底篩檢為民眾顧眼睛。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣只有12間眼科醫療院所，縣府推出眼底篩檢為民眾顧眼睛。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局今在布袋國小舉辦複合式健康篩檢，吸引逾百名民眾到場檢查。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局今在布袋國小舉辦複合式健康篩檢，吸引逾百名民眾到場檢查。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣只有12間眼科醫療院所，縣府攜手嘉義長庚醫院下鄉眼底篩檢。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣只有12間眼科醫療院所，縣府攜手嘉義長庚醫院下鄉眼底篩檢。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 嘉義 翁章梁 長庚

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