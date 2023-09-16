民主聖地地標中央噴水圓環變中元祭觀光景點 諸羅城隍尊神聖誕

國定古蹟嘉邑城隍廟年度盛事「城隍夜巡夯枷解厄」，祈福遶境儀式昨晚圓滿落幕，選戰民主聖地中央噴水圓環，因著廟方舉辦「人模鬼樣神鬼魅影」嘉年華活動，高空熱氣球升空灑落彩花，人潮擠滿圓環，變成民俗宗教中元祭觀光景點。

今天農曆8月2日諸羅城隍尊神聖誕，市長黃敏惠一早前往城隍廟，偕同城隍廟董事長賴永川帶領董監事暨各界貴賓，遵循古禮恭行祝壽參拜典禮，鳴鐘昇鼓鳴炮，黃敏惠擔任主祭官，上香、獻花、獻果等儀式，祈求綏靖侯城隍尊神聖誕千秋、庇佑市民身體健康、闔家平安、國泰民安，儀式隆重莊嚴。

昨天農曆7月鬼門關封關後首日，嘉邑城隍廟舉辦「城隍夜巡夯枷解厄」遶境，邀請澎湖重要民俗特色「武轎踩街」跨海助陣，再攜手台東寒單爺帶來「站雙車炸寒單」演出，廟宇武轎齊聚一堂，參與「人模鬼樣神鬼魅影」競賽活動的隊伍也相當吸睛，熱鬧非凡。

晚間7點在中央噴水圓環舉行高空熱氣球施放，自高空灑落彩花及地面繽紛彩炮，點綴城市夜景，讓民眾驚呼連連，為為期1個月中元祭畫下完美的句點，同時為城隍尊神聖誕暖身。