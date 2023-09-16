民主聖地地標中央噴水圓環變中元祭觀光景點 諸羅城隍尊神聖誕
國定古蹟嘉邑城隍廟年度盛事「城隍夜巡夯枷解厄」，祈福遶境儀式昨晚圓滿落幕，選戰民主聖地中央噴水圓環，因著廟方舉辦「人模鬼樣神鬼魅影」嘉年華活動，高空熱氣球升空灑落彩花，人潮擠滿圓環，變成民俗宗教中元祭觀光景點。
今天農曆8月2日諸羅城隍尊神聖誕，市長黃敏惠一早前往城隍廟，偕同城隍廟董事長賴永川帶領董監事暨各界貴賓，遵循古禮恭行祝壽參拜典禮，鳴鐘昇鼓鳴炮，黃敏惠擔任主祭官，上香、獻花、獻果等儀式，祈求綏靖侯城隍尊神聖誕千秋、庇佑市民身體健康、闔家平安、國泰民安，儀式隆重莊嚴。
昨天農曆7月鬼門關封關後首日，嘉邑城隍廟舉辦「城隍夜巡夯枷解厄」遶境，邀請澎湖重要民俗特色「武轎踩街」跨海助陣，再攜手台東寒單爺帶來「站雙車炸寒單」演出，廟宇武轎齊聚一堂，參與「人模鬼樣神鬼魅影」競賽活動的隊伍也相當吸睛，熱鬧非凡。
晚間7點在中央噴水圓環舉行高空熱氣球施放，自高空灑落彩花及地面繽紛彩炮，點綴城市夜景，讓民眾驚呼連連，為為期1個月中元祭畫下完美的句點，同時為城隍尊神聖誕暖身。
黃敏惠說，「城隍夜巡夯枷解厄」活動入選「2024-2025年台灣觀光雙年曆」，以正派善良信仰力量安定民心同時，也為嘉市帶來觀光旅遊精采亮點，吸引全台遊客前來，泰國、日本、新加坡等海外遊客也慕名來嘉，感受與眾不同宗教文化。感謝城隍廟用心規畫，祈願城隍護佑下，風調雨順、國泰民安，期待未來更多遊客前來體驗嘉市悠遠豐富人文魅力。
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