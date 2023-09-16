嘉義縣「千歲劇團」自創舞台劇公演 展現純樸漁村風情

嘉義縣義竹鄉新店村今年參加嘉義縣文化基金會戲劇藝術下鄉課程，在阮劇團戲劇老師郭奕錡指導下，南興國小學童、新店社區長者組團年紀逾千歲，自創在地故事「轉來塭身邊」舞台劇，呈現純樸歡樂的漁村生活，昨在南興國小盛大公演，精湛表現獲得滿堂彩。

「轉來塭身邊」故事來自義竹鄉新店村，社區耆老分享日常故事，再由戲劇老師郭奕錡改編成劇本，刻畫漁民撈蝦、點魚、撒飼料場景，猶如真實置身漁塭；另外，再增添神明、八點檔、奇趣夢等元素，不僅有歡笑、淚水，更承載著思鄉情懷和許多家庭的真實日常。

長者學員王蘇英感動的說，這是她人生第一次演出戲劇，平常就很愛唱歌，在這齣戲劇上把日常實力拿出來，很開心可以成為劇情中的一部分，是永生難忘的美好回憶。文基會強調，未來會持續深入嘉義縣每一個角落，歡迎有意願參與計畫的社區及學校與基金會聯繫。

郭奕錡指出，以戲劇方式帶動在地文化體驗，讓參與學員看見彼此潛力，青銀合作是傳承共享新潮流，透過肢體說演展現素人自信，也對自己生長的土地有更多認同。學員蘇沛安展現驚人記憶力，不僅唱作俱佳，在唸出對家人情感的劇情中，真情流露獲得好評。