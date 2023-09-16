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嘉縣義竹鄉這處成「水鳥天堂」 罕見過境半蹼鷸驚艷亮相

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹電廠生態保留區成水鳥天堂，今年吸引罕見過境候鳥「半蹼鷸」佇足覓食。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣義竹電廠生態保留區成水鳥天堂，今年吸引罕見過境候鳥「半蹼鷸」佇足覓食。圖／高雄市野鳥學會提供

嘉義義竹鄉今年首次監測到國際自然保護聯盟所列為受脅鳥種「半蹼鷸」，在義竹電廠生態保留區的廣闊草澤上，因食物豐沛、底棲生物充足，半蹼鷸佇足覓食長達3個星期，也有青足鷸、鷹斑鷸、小環頸鴴等過境鷸鴴類水鳥，養精蓄銳後就會繼續南遷徙度冬。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，半蹼鷸外觀上嘴黑長且直，非繁殖羽體色為灰褐色，繁殖羽時則轉為磚紅色，體型與黑尾鷸相當，主要在東亞澳遷徙線上，是台灣稀有大型鷸鴴類過境鳥，也是國際自然保護聯盟公布的瀕危物種紅色名錄「接近受脅物種」。

高雄市野鳥學會指出，半蹼鷸對棲地條件要求相當高，濱海沿岸泥灘地和開闊草澤是牠們喜愛的環境，但受濕地劣化、消失等因素影響，適合半蹼鷸棲息的環境越來越少，族群數量持續下降，今年首次在義竹電廠生態保留區觀察到半蹼鷸，滯留時間長達20天。

高雄市野鳥學會表示，現在有許多秋季過境的鷸鴴類水鳥，需要淺水灘地等類似草澤環境，透過營造人工濕地、調整生態保留區水位，吸引更多水鳥佇足覓食，像是常見的高蹺鴴，以及青足鷸、小青足鷸、赤足鷸、長趾濱鷸、鷹斑鷸、小環頸鴴等過境鳥種也逐漸出現。

韋能能源表示，透過錄影紀錄到覓食畫面，推測生態保留區底棲生物充足，讓候鳥停留更久覓食。嘉義縣竹綠能生態教育館及生態保留區採預約制免費開放，平日早上10點至下午4點都可入場，可向嘉義義竹綠能生態教育館臉書粉絲專頁發送訊息預約。

嘉義縣義竹電廠生態保留區成水鳥天堂，今年吸引罕見過境候鳥「半蹼鷸」佇足覓食。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣義竹電廠生態保留區成水鳥天堂，今年吸引罕見過境候鳥「半蹼鷸」佇足覓食。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣義竹電廠生態保留區成水鳥天堂，今年吸引罕見過境候鳥「半蹼鷸」佇足覓食。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣義竹電廠生態保留區成水鳥天堂，今年吸引罕見過境候鳥「半蹼鷸」佇足覓食。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣義竹電廠生態保留區成水鳥天堂，今年吸引罕見過境候鳥「半蹼鷸」佇足覓食。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣義竹電廠生態保留區成水鳥天堂，今年吸引罕見過境候鳥「半蹼鷸」佇足覓食。圖／高雄市野鳥學會提供

野鳥 嘉義

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