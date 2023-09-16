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解決人力荒！互助喘息長照創新服務試辦 嘉義市家庭照顧者周六輪流顧

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中華民國家庭照顧者關懷總會和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息。圖／新動能社會工作師事務所提供
中華民國家庭照顧者關懷總會和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息。圖／新動能社會工作師事務所提供

「沒照顧替手無法休息？失能家人平日去日照中心，周末沒人顧很苦惱？」中華民國家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息，也能認識更多照顧好朋友，照顧不孤單，目前有「幸福樹日照中心」、「厚福花甲食堂」2處試辦點。

長照2.0雖有居家、日照、機構等「喘息服務」，但服務人力吃緊，有些照顧者不放心把家人交給別人顧。嘉市負責推動的新動能社會工作師事務所所長林玉琴社工師，以詹小姐為例，詹小姐媽媽輕度失智，周一到周五分別使用日照、失智據點和居家服務，但媽媽行動能力正常，活動力高，詹小姐因經濟壓力，周六要上班，單身未婚獨自照顧，身心負荷沈重。周六有互助喘息，不僅可以安心上班，媽媽還可以參與活動，而不是被迫孤單在家。

「互助喘息」是由1名照顧服務員搭配1名照顧志工（家庭照顧者），共同照顧4至6名失能、失智或身心障礙者，照服員負責身體照顧、活動帶領，照顧志工負責安全看視、活動助理等。照顧者當1天志工可以換2天喘息。

目前嘉市有「幸福樹日照中心」、「厚福花甲食堂」兩處試辦點，每周六上午9點至下午5點提供服務，低收入免費，一般戶全日僅需付費218元，市民只要透過0800507272家庭照顧者關懷專線申請，會有社工進行評估與簡易訓練，聘僱外籍看護工家庭也可申請。

最初提出「互助喘息」構想家總秘書長陳景寧說，「互助喘息」除為解決長照2.0喘息服務人力不足，也鼓勵家庭照顧者透過互助，能夠安心交接、增加社會互動，獲得更多心理支持。「互助喘息」服務與台北護理健康大學合作，申請通過國科會人文處以包容為導向科技計畫，目前在台北市、嘉義市有4處試辦點，將導入科技發展照顧者「喘息時間銀行」，期待成為長照2.0新喘息選項

。有興趣申請「互助喘息」請電0800507272，洽陸社工，還有機會獲贈喘息咖啡。

中華民國家庭照顧者關懷總會和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息。圖／新動能社會工作師事務所提供
中華民國家庭照顧者關懷總會和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息。圖／新動能社會工作師事務所提供
中華民國家庭照顧者關懷總會和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息。圖／新動能社會工作師事務所提供
中華民國家庭照顧者關懷總會和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息。圖／新動能社會工作師事務所提供
中華民國家庭照顧者關懷總會和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息。圖／新動能社會工作師事務所提供
中華民國家庭照顧者關懷總會和嘉義市長期照顧管理中心合作，在嘉義市推出創新「互助喘息」服務，家庭照顧者彼此互助、輪流休息。圖／新動能社會工作師事務所提供

嘉義 長照 失智

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