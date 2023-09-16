聽新聞
test
0:00 / 0:00
「嘉義優鮮」第3年 金馬60禮盒曝光
嘉義縣政府推廣「嘉義優鮮」農業共同品牌第3年，今年遴選72家業者，144項產品加入品牌行列，3年累計成果，總計178家業者，520項產品；昨天縣長翁章梁宣布與全家好賣加線上開店平台合作，以及開箱金馬獎聯名伴手禮。
「農工大縣在嘉義．優鮮群集耀金馬－嘉義優鮮2023產品發布暨金馬禮盒」宣傳會，在嘉義長榮文苑酒店登場，三金御用主持人楊千霈擔任名人導師，講述如何導出經典人生好戲，創造自己獨特品牌；翁章梁分享創立經營嘉義優鮮品牌歷程，勉勵業者重視品牌。
嘉義優鮮業老楊方塊酥與台北金馬影展執行委員，合作推出貴賓禮品，打造「金馬60聯名禮盒」首度亮相，選用山、海、平原特色農業，包括金萱烏龍茶、香蕉、海鹽研發全新口味方塊酥，由台中科大商業設計系師生設計包裝，以竹崎印象為題，將禮盒命名「嘉義線」，導入光柵、全息投影概念，將傳統農業藝術精品化。
翁章梁說，今年受理申請199件新產品，縣府擔任品牌守門員，從食安品管、品牌特色及行銷發展潛力等評分審查，計有72家業者、144項產品審查通過，合格率73%，未來將針對產品食安衛生抽驗，凸顯品牌嚴謹審查制度與把關機制。
縣府指出，2021年開辦嘉義優鮮產品審查至今3年，共178家業者、520項產品通過認證，讓消費者認明嘉義優鮮標章，透過QR-code追溯功能，買到嘉縣最優質、新鮮、安全農特產品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言