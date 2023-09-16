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「嘉義優鮮」第3年 金馬60禮盒曝光

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義優鮮業者老楊方塊酥與台北金馬影展執行委員合作推出貴賓禮品，打造「金馬60聯名禮盒」今首度亮相。記者呂慧瑜／攝影
嘉義優鮮業者老楊方塊酥與台北金馬影展執行委員合作推出貴賓禮品，打造「金馬60聯名禮盒」今首度亮相。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣政府推廣「嘉義優鮮」農業共同品牌第3年，今年遴選72家業者，144項產品加入品牌行列，3年累計成果，總計178家業者，520項產品；昨天縣長翁章梁宣布與全家好賣加線上開店平台合作，以及開箱金馬獎聯名伴手禮

「農工大縣在嘉義．優鮮群集耀金馬－嘉義優鮮2023產品發布暨金馬禮盒」宣傳會，在嘉義長榮文苑酒店登場，三金御用主持人楊千霈擔任名人導師，講述如何導出經典人生好戲，創造自己獨特品牌；翁章梁分享創立經營嘉義優鮮品牌歷程，勉勵業者重視品牌。

嘉義優鮮業老楊方塊酥與台北金馬影展執行委員，合作推出貴賓禮品，打造「金馬60聯名禮盒」首度亮相，選用山、海、平原特色農業，包括金萱烏龍茶、香蕉、海鹽研發全新口味方塊酥，由台中科大商業設計系師生設計包裝，以竹崎印象為題，將禮盒命名「嘉義線」，導入光柵、全息投影概念，將傳統農業藝術精品化。

翁章梁說，今年受理申請199件新產品，縣府擔任品牌守門員，從食安品管、品牌特色及行銷發展潛力等評分審查，計有72家業者、144項產品審查通過，合格率73%，未來將針對產品食安衛生抽驗，凸顯品牌嚴謹審查制度與把關機制。

縣府指出，2021年開辦嘉義優鮮產品審查至今3年，共178家業者、520項產品通過認證，讓消費者認明嘉義優鮮標章，透過QR-code追溯功能，買到嘉縣最優質、新鮮、安全農特產品。

嘉義 品牌 翁章梁 食安 伴手禮

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