「台西海螺」走樣 張麗善要整修

雲林縣台西鄉五條港碼頭旁有1處巨型裝置藝術「台西海螺」，記錄30多年前縣政府斥資2億多元開發廣達67公頃的台西海園觀光園區，如今海園已停滯發展，海螺也荒廢毀損，縣長張麗善日前現勘後昨天表示，未來海園舊址將規畫產業園區，另編預算整修海螺，擦亮國境之西地標，作產業園區入口意象。

張麗善說，台西海園1989年由縣府及當時省府交通局投入2億7000多萬元開發，腹地67公頃，目標希望配合雲林沿海養殖漁業發展觀光產業，但缺乏長遠規畫，致長年荒廢。10年前縣府發起重啟海園，規畫生態園區，最終仍無效果，美好藍圖石沉大海超過30年。張麗善表示，縣府正推動9大產業園區，其中台西智慧綠色產業園區列入行政院綠能專案平台加速審查。

張麗善指出，該計畫畫定園區約81.48公頃，產業產值估約60億元，可容納廠商約50家，提供1200人就業，有效帶動地方經濟發展，為活化台西、提高觀光休閒量能，將整修台西門面，恢復海螺意象。

縣府城鄉發展處長林長造說，台西海螺1992年建造完成，高10公尺、寬25公尺，年久失修，牆面內外陶片瓷片多處剝落，上頭螃蟹、魚類等造型圖騰嚴重損壞，內部結構無排水系統，豪雨容易積水，將跨局處研討整修。張麗善說，雲林沿海近年打造台61幸福公路，連接麥寮、四湖等鄉鎮景點，加上日前剛整建完工「台西第一街」中山老街舊屋，現成為熱門打卡點，「雲西」觀光亮點指日可待。