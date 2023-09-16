嘉市到後壁 YouBike比小黃貴

有網友指與友人從嘉義市騎Youbike到台南「後壁車站」，1小時20分騎乘居然花1270元，搭小黃吹冷氣還較便宜，此舉引發熱議。嘉市府交通處說，嘉市與台南非屬微笑單車相鄰縣市，收費增加615元「跨區調度費」，目前嘉縣仍未有Youbike，待嘉縣完成後，將以雲嘉南共同生活圈向廠商爭取比照雙北市，免收調度費。

通常Youbike以跨區借還車須考量運送及調度成本，會酌收600元以上跨區調度費，且距離愈遠費用愈高，但若縣市政府與單車業者協商，經討論為Youbike共同生活圈就可免收。台南市YouBike2.0今年2月啟用，包含到周邊縣市，包括高雄、屏東都同一系統，可以跨縣市借還車，不必收跨區調度費。

有網友表示，上周末與友人騎Youbike從嘉市「博愛後驛街口」到台南「後壁車站」，除租借費，還加收「跨區調度」費，從Youbike官網顯示，這段路程跨區調度費615元。網友自嘲，使用前沒看說明書，繳學費，提醒民眾別隨意跨區。網友熱議說，「長知識了，原來有調度費」。

嘉義市交通處說明，微笑單車定位民眾短距離接駁使用，微笑單車為確保各縣市都有合約車輛數供使用，且為避免單一縣市車輛過多或車輛不足，如有跨區騎乘，需將自行車包裝調度回原縣市，因此收跨區調度費，在服務條款、官網及App，都有說明調度費。

交通處指，嘉市和台南非屬相鄰縣市，會產生跨區調度費，待嘉縣完成Youbike，將以雲嘉南共同生活圈向廠商爭取比照雙北市免收調度費。至於嘉市YouBike2020年12月啟用至今，每到假日熱門站點單車都被借光，至今不到3年，騎乘人次累計破300萬人，提前達到7年合約145個站點建置目標，周轉率非六都第一。

至於嘉縣則規畫優先在都市型態的民雄、中埔、太保及朴子等4鄉鎮市，初步建置900輛、總車柱數2250柱，約130站，總金額約1.33億元。