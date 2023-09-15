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台西海螺走樣！斥資2億地標斑駁毀損 雲林縣府允諾整修

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善日前現勘台西海園地標「台西海螺」，其硬體多處損壞斑駁，縣府將整修重現「國境之西」風華。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善日前現勘台西海園地標「台西海螺」，其硬體多處損壞斑駁，縣府將整修重現「國境之西」風華。記者陳苡葳／攝影

雲林縣台西鄉五條港碼頭旁有1座30多年前建造的巨型裝置藝術「台西海螺」，是當年縣政府斥資2億多元開發台西海園觀光園區所打造的地標，但其長年閒置，多處斑駁且毀損，縣長張麗善日前現勘，今天表示將規畫產業園區一併整修海螺，重現「國境之西」風華。

張麗善說，台西海園在1989年由縣府及當時的省政府交通局投入2億7000多萬元開發興建，腹地廣達67公頃，當局目標是希望配合雲林縣沿海養殖漁業發展觀光產業，然而缺乏長遠規畫致使長年荒廢。

10年前縣政府曾發起重啟海園並規畫生態園區，但最終仍無果，美好藍圖石沉大海至今超過30年。張麗善表示，縣府正推動9大產業園區，其中台西智慧綠色產業園區已列入行政院綠能專案平台加速審查中。

張麗善指出，該計畫畫定園區面積約81.48公頃，產業產值估約60億元，可容納廠商家數約50家，可望提供1200人就業機會，有效帶動地方經濟發展，為活化台西、提高觀光休閒量能，也將整修台西門面，恢復海螺意象。

縣府城鄉發展處長林長造說，台西海螺在1992年建造完成，高10公尺、寬25公尺，其年久失修，牆面內外的陶片和瓷片多處剝落，上頭的螃蟹、魚類等造型圖騰也嚴重損壞，內部結構則無排水系統，導致豪雨時容易積水，將跨局處研討整修。

張麗善說，雲林沿海近年打造台61幸福公路，連接麥寮、四湖等鄉鎮景點，加上日前剛整建完工的「台西第一街」中山老街舊屋，現也成為熱門打卡點，「雲西」觀光亮點指日可待。

雲林縣政府將整修台西海園地標「台西海螺」重現「國境之西」風華。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府將整修台西海園地標「台西海螺」重現「國境之西」風華。記者陳苡葳／攝影

張麗善 雲林 碼頭

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