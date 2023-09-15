嘉義優鮮邁入第三年 擁520項在地品牌金馬60禮盒曝光

嘉義縣政府推廣「嘉義優鮮」農業共同品牌邁入第3年，今年再增72家業者共144項產品加入行列，3年累計下總計178家業者，520項在地優質產品，今天縣長翁章梁在「嘉義優鮮2023產品發布暨金馬禮盒宣傳」會上宣布，將與全家好賣加線上開店平台合作，更曝光金馬獎聯名伴手禮，攜手百大在地業者壯大嘉義優鮮品牌實力，強調「有品牌，就有責任」。

「農工大縣在嘉義．優鮮群集耀金馬－嘉義優鮮2023產品發布暨金馬禮盒」宣傳會，今中午在嘉義長榮文苑酒店盛大展開，三金御用主持人楊千霈擔任名人導師，講述如何導出經典的人生好戲，創造自己的獨特品牌；縣長翁章梁則分享創立和經營嘉義優鮮品牌的歷程與感想，勉勵業者重視品牌的重要性。

嘉義優鮮業者老楊方塊酥與台北金馬影展執行委員合作推出貴賓禮品，打造「金馬60聯名禮盒」今首度亮相，選用嘉義縣山、海、平原的特色農業產業，包括金萱烏龍茶、香蕉、海鹽研發全新口味方塊酥，由台中科技大學商業設計系師生設計包裝，團隊以竹崎鄉印象為題，將禮盒命名「嘉義線」，導入光柵、全息投影概念，將傳統農業藝術精品化。

翁章梁表示，今年總計受理申請199件新產品，縣府為民眾擔任品牌守門員，從食安品管、品牌特色及行銷發展潛力等面向評分審查，計有72家業者、144項產品審查通過，合格率為73%，未來將針對產品食品安全衛生抽驗，凸顯品牌嚴謹審查制度與把關機制。

嘉縣府指出，2021年開辦嘉義優鮮產品審查至今3年，總共有178家業者、520項產品通過認證，讓消費者可認明貼在產品上的嘉義優鮮標章，並透過QR-code追溯功能，買到嘉義縣最優質、新鮮、安全的農特產品。