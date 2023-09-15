嘉義城隍爺夜巡藍綠政治人物同台 乩童拿手轎掃路角吸睛

國定古蹟嘉義城隍廟中午舉行「城隍夜巡諸羅城」民俗宗教活動，獲選觀光局公布2024、2025年台灣觀光雙年曆觀光節慶，吸引泰國旅遊團前來觀看，副總統賴清德與市長黃敏惠等共同扶轎，烈日下步行百公尺，沿途乩童拿手轎跑、衝「掃路角」，燒紙錢求平安，大批信眾載紙製「夯枷」，隨城隍爺神尊出巡，熱鬧滾滾。

鬼月昨天「關鬼門」，相傳仍有「好兄弟」會「逾假不歸」，因此城隍爺特地夜巡諸羅城，提醒孤魂野鬼回陰間，讓民眾安居樂業，城隍爺神轎中午起駕，藍綠總統立委選戰激烈，起駕儀式，賴清德、黃敏惠、立委王美惠、藍營立委參選人張秀華、議長陳姿妏、信賴後援會黨部主委黃露慧等議員都同台，政治恩怨放一邊，相敬如賓。

夜巡路線依循諸羅城四大城門範圍，夜巡隊伍展示城隍爺陰陽審判器物：生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等道具，安排囚車關押犯人、身穿頭鐐手銬的囚犯遶境等，警示世人不可做壞事，信眾戴夯枷除業障，改運保平安，夜巡還有罕見「炮炸寒單站雙車」，2名肉身寒單站戰轎，接受5萬發炮火狂炸。

賴清德等人扶城隍神轎，走出廟門，步行百公尺，沿途乩童拿手轎跑、衝「掃路角」，燒紙錢求平安，廟方說，乩童走在城隍神轎前，發現有不平安、曾發生事故的路角，就會停駐做法燒紙錢再前行。