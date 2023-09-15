採收之際遇登革熱…古坑竹筍價格波動 仍接獲國際訂單

雲林縣是國產竹筍重要產地之一，其中古坑鄉產量超過全縣8成，今年上半年受旱災影響產期延後，正當筍農準備採收之際卻遇登革熱疫情，多個村落受影響，總產量減約2成，產地價每公斤上漲2元左右，相關農產品銷售暢旺，大埔社區理事長張和賢說，今年有到台北參加商展，已接獲國際訂單，顯示竹筍競爭力。

縣府統計，縣內竹筍栽種面積約3000公頃，包括麻竹、綠竹、桂竹、孟宗竹、烏殼綠竹等種類，年產量約4200萬至5100萬公斤，產地多在古坑鄉荷苞、水碓、永光、樟湖、朝陽等村，其中以麻竹筍及筍製農產品推廣農村再生有成的大埔社區，近年頗受消費者青睞。

張和賢說，正常產季是6月至9月，今年上半年缺水，產期往後延1個月，筍農原已計畫好採收時程，卻突然碰上登革熱疫情攪局，多個重要的生產村落瞬間變成疫情熱區。

農友配合防疫不得不封園1個月實施環境清消，多少影響產況，等到人員可入園採收，上市前也得先經過嚴格檢驗；農業處估算今年竹筍減產近2成，影響面積達225.8公頃。

古坑鄉公所每年9月會在大埔社區舉辦年度竹筍節，往年參加人數多達500至800人，今年考量防止登革熱疫情擴散縮小規模、人數減半，鄉長林慧如苦笑說，原本計畫擴大舉辦，立委劉建國協助向農業部爭取100萬元經費升格成「國家級活動」，孰料最後用不到這些錢，只能忍痛還給中央。

往年竹筍的產地價格每公斤約在10至12元區間，竹筍減產連帶使價格波動，目前每公斤13至14元左右；張和賢表示，竹筍是大眾愛好的食材，國內市場暢旺，加上當地自製零添加二氧化硫或防腐劑的筍製加工品，日前至台北世貿參展也順利接到國外訂單，具代表古坑出征國際市場的硬實力。