台南登革熱進入防疫關鍵 黃偉哲下令各局處長督導認養

近日天氣轉趨穩定，台南市政府打擊登革熱不鬆懈，市長黃偉哲主持流行疫情指揮中心一級會議，決定由市府帶頭做起，擴大執行既有周六日的「台南市防疫清潔日」，黃偉哲強調，「滅蚊沒有假期、蚊子不會放假」，他下令各局處全體總動員共同防疫，安排各局處首長帶隊督導認養區域，全力進行孳清工作。

台南市政府自7月5日將流行疫情指揮中心提升一級開設，每周兩次召集市府各機關單位、國軍、國營事業及專家學者共同會商，由市長黃偉哲親自主持會議，全面整合市府資源，共同對抗登革熱。

黃偉哲表示，雨後孳清很重要，這兩周非常關鍵，必須趁著雨歇，全體總動員落實孶清；黃偉哲強調，雖然近日確診案例下降，但市府仍不鬆懈，繼續上緊發條、強化登革熱防治工作。

因病媒埃及斑蚊喜躲藏於家戶內，所以難免有家戶經歷二噴、三噴的情況。對此，黃偉哲要求同仁務必加強跟市民溝通，給予更多關心，也盼市民體諒防疫工作的必要，共同維護社區健康，遏止疫情擴散。

黃偉哲說，孳生源清除是登革熱唯一有效的預防方法，這項工作不能單靠政府機關，必須大家一起參與，他代表全體市民向所有第一線的防疫同仁、國軍和志工表示感謝之意。他表示，防疫工作不只辛苦，壓力也很大，勉勵所有同仁面對登革熱疫情嚴峻情況，繼續努力，堅持到底。

台南市政府表示，因應南市登革熱疫情上升，群聚案大幅增加，在人力及物力有限的情況下，市府鼓勵家戶及時使用殺蟲劑，以提高整體防疫成效。殺蟲劑將優先提供給熱區確診家戶及周圍九宮格的家戶，並由專人教導其使用方式。

市府提醒，登革熱不是人傳人，請大家避免被蚊子叮到，而根本之道就是把蚊子消滅，呼籲家戶確實做好巡、倒、清、刷孳清工作，疫情期間市府將加強環境稽查，請民眾務必配合進行環境清理及噴消作業執行，如經查獲登革熱孳生源，將依廢棄物清理法及傳染病防治法裁處開罰，希望市民與市府同心，共度登革熱疫情威脅。