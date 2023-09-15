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嘉縣農會力推國產雜糧入餡中秋月餅 吃健康美味無負擔
中秋節將至，為推在地紅豆、薏仁、黑豆等國產雜糧，點子王嘉義縣農會總幹事黃貞瑜昨日邀集各農會家政班姐妹們，齊聚朴子市農會家政教室做雜糧月餅烘焙大糧倉計畫，運用氣炸鍋就能簡單做出健康美味無負擔的中秋月餅，也讓參與者們成就感十足。
配合農業部農糧署政策推廣國產雜糧，縣農會今年首邀專業烘焙老師至各鄉鎮市教學，利用國產雜糧當成內餡，包括紅豆、薏仁、黑豆等上等食材，以氣炸鍋烘焙製成月餅，簡易方便且少油、少糖，在家也可輕鬆親子一起製作。
黃貞瑜表示，以往都幫忙推銷雜糧等農產品，頭次辦月餅烘焙研習目的，是要鼓勵大家將雜糧做成中秋月餅餡料，藉此提升雜糧多元化、實用性及國人對國產雜糧認知，拓展銷售量。
黃貞瑜說，自己第一次做月餅，沒想到那麼簡單，成就感十足，相較進口吃得更在地；縣農會9月30日中秋節當天，將在大林運動綠廊辦「國產雜糧展售暨推廣行銷」邀民眾一起來挺台灣生產的雜糧。
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