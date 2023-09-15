嘉縣農會力推國產雜糧入餡中秋月餅 吃健康美味無負擔

中秋節將至，為推在地紅豆、薏仁、黑豆等國產雜糧，點子王嘉義縣農會總幹事黃貞瑜昨日邀集各農會家政班姐妹們，齊聚朴子市農會家政教室做雜糧月餅烘焙大糧倉計畫，運用氣炸鍋就能簡單做出健康美味無負擔的中秋月餅，也讓參與者們成就感十足。

配合農業部農糧署政策推廣國產雜糧，縣農會今年首邀專業烘焙老師至各鄉鎮市教學，利用國產雜糧當成內餡，包括紅豆、薏仁、黑豆等上等食材，以氣炸鍋烘焙製成月餅，簡易方便且少油、少糖，在家也可輕鬆親子一起製作。

黃貞瑜表示，以往都幫忙推銷雜糧等農產品，頭次辦月餅烘焙研習目的，是要鼓勵大家將雜糧做成中秋月餅餡料，藉此提升雜糧多元化、實用性及國人對國產雜糧認知，拓展銷售量。