嘉市騎YouBike到隔壁台南花逾千元 比搭小黃貴原因曝
有網友在「爆料公社」分享，2個人騎Youbike，從嘉義市「博愛後驛街口」站到隔壁台南「後壁車站」，約莫1小時20騎乘路程，居然花了1270元，搭計程車吹冷氣還比較便宜！引起討論。市府交通處說，收費增加「跨區調度費」，明載使用契約，嘉市與台南非屬微笑單車相鄰縣市，所以會產生跨區調度費用。
有網友說，上周末2個人騎Youbike，居然共花了1270元，搭計程車吹冷氣還比較便宜！原來這段路程屬「跨區租借」，除租借費，會加收跨區調度費，通常600元起跳。點開Youbike官網後可見，這段路程跨區調度費615元。網友自嘲，使用前沒讀說明書，繳不少學費；貼文一出，引發許多網友熱議「長知識了，原來有調度費」、「我還不知道有跨區調度欸」。
交通處說，微笑單車公共運輸服務，定位為民眾短距離接駁使用，微笑單車為確保各縣市都有合約車輛數可供使用，且為避免單一縣市車輛過多或車輛不足，如有跨區騎乘時，需將自行車包裝調度回原縣市，因此會酌收跨區調度費用。
微笑單車在服務條款、微笑單車官網及APP收費費用，都有說明調度費用，讓民眾使用前了解。另跨區調度費用如為相鄰且都使用微笑單車系統兩縣市，經討論為YouBike共同生活圈，跨縣市免收調度費，如雙北生活圈。嘉市和台南非屬相鄰縣市，所以會產生跨區調度費用。
嘉市YouBike2020年12月啟用至今，深獲好評，每到假日熱門站點車子被借光，至今不到3年，騎乘人次累計突破300萬人，提前達到7年合約145個站點建置目標，周轉率（使用率）非六都第一，議員建議增設站點，市府編預算明年擴增50點，公布周轉率最高前3站：火車站、台銀嘉義分行、文化公園。
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