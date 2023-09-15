台61以西漁電共生卡關 台南養殖者叫苦

台南養殖達人連俊堯投入「漁電共生」有成，最近轉戰台61線以西的沿海將軍區，砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪室內養殖場，因台南市議會決議台61線以西禁審光電業申請，損失慘重，他說，此案經發局原已同意備案審查，但相關單位互踢皮球、沒人出來審查，22日將與其他業者前往市議會陳情。農業局說，尊重議會決議，目前未核准任何一件台61線以西區域的漁電共生案子。

連俊堯4年多前在台南東山蓋室內養殖場投入漁電共生成效斐然，日前相中將軍區沿海土地，規畫發展漁電共生的蟹苗養殖事業，他未與光電業者合作，獨資購地、興建，申請過程卻因土地位處台61線以西而卡關。

連俊堯說，當初看準人工繁殖蟹苗商機，購地蓋一座680坪室內養殖場，場內不會被太陽曝曬，現聘請3名在地青年一起經營，養殖過程也與七股水產試驗所交流合作；最近計畫在屋頂裝太陽能板，單純想增加額外售電收入，卻因議會決議卡關，導致市府審查遲無進展。

「希望議會不要以偏概全」，台南市議會2020年4月30日決議，在南巿太陽光電自治條例通過前，禁止審查台61線以西任何太陽能板設置申請，連俊堯說，過程合法申請，感覺就是被「養套殺」，這樣誰還敢投資？已支付600萬元購買光電材料，饋線費110萬元也付清，卻被會議紀錄擋下來，損失該找誰賠？他沒跟光電業者合作，是自己投資，也呼籲市府依循公權力拿出魄力。