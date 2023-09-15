台61休息處 雲林安西府千萬元公廁24日啟用

雲林台61幸福公路-台西五條港休息軸帶營造計畫即將完工，以兩千多萬元改善安西府周邊觀光休閒設施，其中一座千萬元打造造型獨特、以鳳凰為意象的公廁，最引人注目，雲林縣長張麗善昨視察工程相當滿意，本月24日將結合中秋聯歡舉辦啟用儀式，以帶動安西府觀光。

張麗善指出，縣府打造台61線幸福公路，提供旅客完善的休息空間，感謝台西五條港安西府提供土地，中央補助864.5萬元，縣府自籌1826萬元推動台西五條港休息軸帶營造計畫，讓來拜拜的遊客有方便舒適的休息地方，提升旅遊動能。

在安西府後方建造一座造型獨特的「鳳凰公廁」，結合全齡友善廁所，並以安西府鳯凰寶穴的地理意象為主題，綠美化景觀設施，成為雲西觀光軸帶的亮點。

張麗善昨會同安西府主委林清標、台西鄉長李文來視察，指示配合伊斯蘭教教徒設計沖洗設備、加設掛勾、置物平台等設施，讓廁所多元友善，並加入海洋元素壁畫等。她說，台西五條港休息軸帶一旦完成，觀光更有力道。