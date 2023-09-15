南科塞車解方…新港社大道往南科高架 年底完工

南科上班尖峰車流常回堵到國道，台南市政府爭取營建署斥資3.3億元，進行新港社大道與南科聯絡道路口轉向立體化工程，歷經2年施工可望今年底完工，地方反映通車後高架橋與平面道路易出現車流交織，市府工務局等相關單位會勘後，初步敲定路側設備更新及交通號誌採輪放，讓高架及平面道路放行時間錯開，紓解車流；另里長建議路口人行道預留農機具出口，也在研議中。

南科上班通勤車輛下高速公路後，有9成是要左轉新港社大道進入南科，現行平面道路等紅燈費時太久，且車流常回堵在高速公路上，塞車又危險；為建構更完整的交通路網，市府向營建署爭取辦理「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，工程總經費約3.3億元，道路採立體化車道設計，工程長度約1公里，寬30公尺，橋梁長度約340公尺，2021年8月開工，預計年底完工。

完工後新港社大道往南科園區方向為4車道，分為高架2車道、平面2車道，工務局邀集內政部營建署南區工程處、南科管理局、交通局、新市區公所等單位到現場會勘，研商交通引導號誌等配置問題，初步決定交通號誌採輪放方式，避免下高架車流與平面道路車流交織造成碰撞影響行車安全，未來也將做整體號誌及路側設備更新，並且以即時監控車流調整號誌時間，以紓解車流。

新市區社內里里長魏千富說，該路口轉向立體化工程除解決交通瓶頸外，周邊還有人行道優化工程，因交通流量大，人行道相關標線及號誌都得妥善規畫，降低用路人風險，另路旁有農地恐有進出不便或壓壞人行道的疑慮。

工務局說，有關人行道預留農機具進出口及交通號誌與設備更新改善問題，因屬營建署辦理的工程，將再和該署研商規畫。