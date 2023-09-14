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補習班爆霸凌事件未督促落實通報遭糾正 嘉市府回應

中央社／ 嘉義市14日電
有嘉義市議員在今年5月質詢時指出，某補習班發生霸凌事件，但老師見狀後，竟責罵被害女童。情境示意圖。圖／ingimage
有嘉義市議員在今年5月質詢時指出，某補習班發生霸凌事件，但老師見狀後，竟責罵被害女童。情境示意圖。圖／ingimage

嘉義市某短期補習班今年爆發霸凌事件，但嘉義市政府未能有效督促轄內補習班落實通報規定，監察院通過糾正，促嘉義市政府改善；嘉義市府對此回應，未來會加強對補習班的督導管理。

監委林國明今天透過新聞稿指出，他調查「嘉義市某短期補習班發生女童遭霸凌事件疑未通報，市府是否善盡職責」案，監察院教育及文化委員會今天審查通過調查報告，糾正嘉義市政府，並請嘉義市政府確實檢討改進。

林國明表示，有嘉義市議員在今年5月質詢時指出，某補習班發生霸凌事件，但老師見狀後，竟責罵被害女童。事發後，補習班老師及負責人卻未依規定通報；嘉義市政府未能有效督促轄內補習班落實知悉通報規定，且對於當天補習班在班務管理上及對兒童保護有不周等情形，事後也未能依法採取相關糾正或處置作為，因此監察院提出糾正。

嘉義市府教育處表示，有關補習班未落實通報部分，市府知悉後，立即啟動調查程序，今年6月9日裁罰該補習班新台幣6000元罰鍰，並請該補習班限期改善。

嘉義市府教育處說，市府每年皆辦理補習班公共安全講習，並函請各補習班務必加強公共安全管理、行政管理、防制性平、霸凌等宣導。

另有關稽核密度部分，嘉義市教育處強調，均依照教育部規定的標準辦理，未來也將加強對補習班的督導管理，以保護學童學習安全。

補習 嘉義 霸凌 監察院

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