相揪來聽歌 新營文化中心周六晚邀曾心梅、曹雅雯飆歌

台南市政府文化局辦理2023台南台語月系列活動，本周六晚上7點將在新營文化中心廣場，邀請金曲歌后曾心梅、曹雅雯輪番飆台語歌，邀請鄉親來聽歌。

這項活動名為「做伙聽台語歌」，文化局說，台南是台語流行歌曲發展重鎮，過去有吳晉淮、楊三郎、許石、洪一峰、文夏等知名前輩，當代有金曲歌王謝銘祐、金曲歌后曹雅雯、歌壇新秀杜忻恬等演唱及創作實力兼具的音樂人，這次舉辦台語音樂會，推廣台語歌之美，讓大家感受台語歌的魅力。

文化局說，《咱做伙聽台語歌》音樂會由廣播金鐘獎得主暨資深媒體人劉玉霖擔綱主持人，邀請兩度獲得金曲獎的藝人曾心梅；曾獲最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯獎金曲歌后曹雅雯；入圍第卅一屆金曲獎最佳台語女歌手的甜忻女聲-杜忻恬；以台語主持獲得廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎的「大輪仔」-邵大倫等歌手，輪番上陣，另外，台南sing時代之歌原創音樂競賽首獎得主李竺芯也將到場。