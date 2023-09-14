快訊

民眾黨被勤業眾信解約怪民進黨 綠委自嘲掌握世間萬物

郭台銘副手賴佩霞擁雙重國籍能連署登記？中選會說話了

相揪來聽歌 新營文化中心周六晚邀曾心梅、曹雅雯飆歌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府文化局本周六晚上7點將在新營文化中心廣場，邀請金曲歌后曾心梅、曹雅雯輪番飆台語歌，邀請鄉親相揪聽歌。圖／新營文化中心提供
台南市政府文化局本周六晚上7點將在新營文化中心廣場，邀請金曲歌后曾心梅、曹雅雯輪番飆台語歌，邀請鄉親相揪聽歌。圖／新營文化中心提供

台南市政府文化局辦理2023台南台語月系列活動，本周六晚上7點將在新營文化中心廣場，邀請金曲歌后曾心梅、曹雅雯輪番飆台語歌，邀請鄉親來聽歌。

這項活動名為「做伙聽台語歌」，文化局說，台南是台語流行歌曲發展重鎮，過去有吳晉淮、楊三郎、許石、洪一峰、文夏等知名前輩，當代有金曲歌王謝銘祐、金曲歌后曹雅雯、歌壇新秀杜忻恬等演唱及創作實力兼具的音樂人，這次舉辦台語音樂會，推廣台語歌之美，讓大家感受台語歌的魅力。

文化局說，《咱做伙聽台語歌》音樂會由廣播金鐘獎得主暨資深媒體人劉玉霖擔綱主持人，邀請兩度獲得金曲獎的藝人曾心梅；曾獲最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯獎金曲歌后曹雅雯；入圍第卅一屆金曲獎最佳台語女歌手的甜忻女聲-杜忻恬；以台語主持獲得廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎的「大輪仔」-邵大倫等歌手，輪番上陣，另外，台南sing時代之歌原創音樂競賽首獎得主李竺芯也將到場。

台語 台南 文化局 音樂會

延伸閱讀

影／毒蟲竊車拒捕催油門狂飆 南警追6公里強勢逮人

不用出國！台南舌尖上的亞洲文化美食工作坊明開放報名

心梗搶命！台南新營高級救護隊勇奪金心獎最佳緊急救護團隊

台南YouBike這站借用率擠入第5打敗市區多站 地方籲再增點

相關新聞

相揪來聽歌 新營文化中心周六晚邀曾心梅、曹雅雯飆歌

台南市政府文化局辦理2023台南台語月系列活動，本周六晚上7點將在新營文化中心廣場，邀請金曲歌后曾心梅、曹雅雯輪番飆台語...

台西首座千萬元五星級公廁 安西府成61公路最美休息站

雲林縣政府推動「雲林台61幸福公路-台西五條港休息軸帶營造計畫」即將完工，以兩千多萬元改善安西府週邊觀光休閒設施，雲林縣...

北港集雅軒珍貴古物遺失25年 散落各縣市神奇重回懷抱

雲林縣北港百年北管藝陣集雅軒樂館，一座出自國寶大師陳應彬之手的木雕鑼鼓架，雕工細緻，為鎮館之寶，25年前失竊，館方痛失古...

東石白水湖壽島打卡熱點 新添特色郵筒可寄信

嘉義縣東石打卡熱點白水湖壽島今天再添新設施，立委蔡易餘向中華郵政爭取設置「養蚵夫婦觀光特色郵筒」正式啟用，未來遊客到壽島...

嘉義民雄中央橋改建 替代道高差近20公分遭批考驗技術

嘉義縣民雄鄉鴨母坔排水「中央橋」改建封閉改行替代道路，民眾反映改道太狹窄難會車，且路面與農水路的間隙有嚴重高低差達20公...

砸6000萬台南沿海做漁電共生觸礁 養殖達人損失慘重

投入「漁電共生」有成的養殖達人連俊堯，日前轉戰台61線以西的沿海將軍區，砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪室內養殖場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦