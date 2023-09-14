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歸仁「大人廟」備200斤麻油雞 盼幫信徒求好「孕」

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
歸仁保西代天府農曆8月2日依循傳統習俗，舉辦註生娘媽文化節，當天將準備200斤以上的麻油雞酒，與民眾分享，期望能夠助孕。記者李文德／攝影
歸仁保西代天府農曆8月2日依循傳統習俗，舉辦註生娘媽文化節，當天將準備200斤以上的麻油雞酒，與民眾分享，期望能夠助孕。記者李文德／攝影

有「大人廟」之稱的歸仁保西代天府，供奉月老公在七夕讓信眾祈求好姻緣後，農曆8月2日依循傳統習俗，舉辦註生娘媽文化節，當天將準備200斤以上的麻油雞酒，與前來祭拜的民眾分享，期望能夠助孕。

主委陳黃素卿說，依照當地習俗，農曆8月2日都有祭拜註生娘娘的傳統。特別是有兒女的家庭，都會祭拜到孩子16歲之前，每年都會準備「肉酒」祭拜。陳黃素卿還說，如果是生男孩的話，信徒還會準備米糕或油飯。

陳黃素卿說，此習俗目前為止已百年以上。早前那天猶如小過年一樣，信徒們會沿路辦桌，宴請客人。早期因生活條件不富裕，所以居民都會用1塊豬肉加上米酒烹煮。隨著時代演進，現在有豐盛的麻油雞，不過如今這項傳統已漸漸式微。

當地70多歲居民表示，小時候印象非常深刻，沿路都有流水席，而且廟前都會布滿戲棚，相當熱鬧。

陳黃素卿指出，本週六上午9點，註生娘媽文化節即將登場，除了有祭拜儀式，更特別準備超過200斤的麻油雞，還會在加麵線等，分享給想求「龍子龍女」的民眾。

歸仁保西代天府農曆8月2日依循傳統習俗，舉辦註生娘媽文化節，當天將準備200斤以上的麻油雞酒，與民眾分享，期望能夠助孕。記者李文德／攝影
歸仁保西代天府農曆8月2日依循傳統習俗，舉辦註生娘媽文化節，當天將準備200斤以上的麻油雞酒，與民眾分享，期望能夠助孕。記者李文德／攝影

豬肉 流水席 老公

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