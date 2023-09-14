恐怖！台南文元國小屋頂鏽蝕鐵片吹落險成「血滴子」

台南市北區文元國小中棟大樓屋頂鏽蝕，多年來都發生雨天漏水狀況，近期遭逢兩次颱風侵襲，甚至有一片遭鏽的外包片成為風雨中的血滴子，差點砸到學生，十分危險，立委陳亭妃、市議員陳怡珍邀國教署會勘，爭取430萬整修經費。

台南市教育局表示，文元國小中棟屋頂側邊外包片在杜蘇芮颱風被吹落，已補助學校65萬元進行修繕；校方評估後認為要一併解決屋頂整體問題，因此也請校方配合國教署補助進行項目調整，將經費做最妥善的運用。

陳亭妃說，文元國小中棟大樓屋頂鏽蝕多年，每逢雨天就會漏水，造成下方走廊地板濕滑，影響學生通行。雖然曾以矽利康急救包覆，但長期下來仍無法改善鏽蝕。近期遭逢兩次颱風侵襲，長年鏽蝕的外包片間隙越來越寬，甚至有一片成為風雨中的血滴子，目前現場已形成破洞，就是因為風大把一整片吹落，差點砸到學生，十分危險。

陳亭妃、陳怡珍接到陳情後，安排國教署國中小組副組長蕭奕志等人南下，會同台南市政府教育局永續校園科長簡文達至現地會勘，要求教育部、教育局合力將學校預估430多萬元的屋頂重整修繕工程經費編足，並且准予學校先行規畫設計，在年底才會來得及取得經費進行發包，如此一來，學校的屋頂結構才能煥然一新，提供師生安全的校園環境。

因屋頂外包片整體架構長年受重加速崩壞，除了漏水也開始有鏽蝕的鐵片掉落，嚴重影響學生安全，目前校方已經暫時封鎖活動中心兩側通行。會勘討論後續修繕工程技法，包含拆除活動中心屋頂既有包板、天溝、骨架，並重新施作鋼構骨架、不鏽鋼天溝、不鏽鋼外包板等，總經費約430萬元，全力爭取中央與地方經費支應。