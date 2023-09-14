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嘉義民雄中央橋改建 替代道高差近20公分遭批考驗技術
嘉義縣民雄鄉鴨母坔排水「中央橋」改建封閉改行替代道路，民眾反映改道太狹窄難會車，且路面與農水路的間隙有嚴重高低差達20公分，造成用路人險象環生，縣議員黃啟豪勘查指出，現場寬隙地達70公分未舖柏油，機車騎士恐不慎滑倒，成致命危險路段。
建設處長郭良江表示，該路段確實有潛在危機，已立即簽辦改善，該間隙地仍屬水利用地，原則僅能先以級配料（碎石）填平避免危險，後續待相關單位討論。
到底何時能通車？賴姓地方民眾說，中央橋改建替代道路危機四伏，路面與旁灌溉水溝間高低落差大到20公分，根本考驗騎機車技術，希望快通車，就不用再繞行難行危險的替代道路。
黃啟豪表示，勘查發現該產業道路旁的農水路從V型溝改建為U型溝後，路與溝之間多出約70公分寬的隙地，這區塊都未舖柏油路面，與原道路高低落差大，機車避車若不慎，騎在交界處恐失控滑倒非常危險。
郭良江表示，嘉邑行善團6月間將橋交縣府管理，開始做引道與側溝工程，管線單位陸續進場施作，因近期雨季影響工程進度，預計10月底完工11月份通車。
黃啟豪指出，舊中央橋因橋面過低影響到水流，雨季常造成淹水，日前獲嘉邑行善團協助改建，總工程經費2120萬元，行善團負擔1400萬元新橋興建費用，縣府支付兩邊引道與側溝工程費720萬元，橋樑工程已在5月完工。
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