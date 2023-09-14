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砸6000萬台南沿海做漁電共生觸礁 養殖達人損失慘重

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南即時報導
養殖達人連俊堯在台南將軍台61線以西砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪室內養殖場，因議會決議漁電共生迄今觸礁。記者莊曜聰／攝影
養殖達人連俊堯在台南將軍台61線以西砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪室內養殖場，因議會決議漁電共生迄今觸礁。記者莊曜聰／攝影

投入「漁電共生」有成的養殖達人連俊堯，日前轉戰台61線以西的沿海將軍區，砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪室內養殖場。然因牴觸南市議會決議台61線以西禁審光電業申請迄今觸礁損失慘重，本月22日將前往市議會陳情。

台南市議會2020年4月30日決議，在台南巿太陽光電自治條例通過前，巿府應嚴格禁止審查台61線以西任何太陽能板設置申請；據知，過去台61線以西光電申請案，以漁電共生案子居多，包含室內及室外養殖型，分布在北門、將軍和七股區，議會做出這項決議，不少欲申請者被勸退。市府農業局說，尊重議會決議，目前未核准任何一件台61線以西區域的漁電共生案子。

連俊堯4年多前在台南東山山區蓋室內養殖場投入漁電共生成效斐然，日前相中將軍區沿海一塊土地，規畫發展漁電共生的蟹苗養殖事業，他未與光電業者合作，獨資購地、興建，砸下6000多萬元，申請過程卻因土地位處台61線以西而卡關，連俊堯不滿議會這樣決議，日來透過臉書及相關管道怒斥，也有不少友人聲援。

「罔顧業者生計！」連俊堯說，當初看準人工繁殖蟹苗商機，購地蓋了一座680坪的室內養殖場，場內不會被太陽曝曬，現聘請3位在地青年一起經營，養殖過程也與七股水產試驗所交流合作。

然而最近計畫在屋頂裝設太陽能板，單純想增加額外售電收入，沒想到因議會這決議，導致市府審查遲無進展。

連俊堯說，已支付600萬元購買光電材料，饋線費110萬元也付清，卻被一個會議紀錄擋下來，損失該找誰賠？此案經發局原已同意備案審查，但相關單位互踢皮球、沒有人出來審查，他沒有跟任何光電業者合作，全是自己投資，現已砸6000萬元購地、蓋廠房，希望市府經發及農業局能依循公權力拿出魄力。

他無奈說，過程合法申請，感覺就是被「養套殺」，這樣誰還敢投資？希望議會不要以偏概全，本月22日將前往市議會陳情，盼外界主持公道。

養殖達人連俊堯在台南將軍台61線以西砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪室內養殖場，因議會決議漁電共生迄今觸礁。記者莊曜聰／攝影
養殖達人連俊堯在台南將軍台61線以西砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪室內養殖場，因議會決議漁電共生迄今觸礁。記者莊曜聰／攝影
養殖達人連俊堯在台南將軍台61線以西砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪室內養殖場，因議會決議漁電共生迄今觸礁。記者莊曜聰／攝影
養殖達人連俊堯在台南將軍台61線以西砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪室內養殖場，因議會決議漁電共生迄今觸礁。記者莊曜聰／攝影

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