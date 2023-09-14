台南東區打通道路瓶頸 後甲國中和成大校區通學更安全

台南市東區凱旋路後段計畫道路因與後甲國中校園部分重疊，形成道路後段束縮，不利機慢車通行，經市府多年努力，與地方溝通協調並取得共識，於近期完工。副市長趙卿惠前往視察，強調凱旋路後段拓寬完成後，順利打通東區後甲國中與成功大學校區及南紡購物中心周邊主要道路的交通任督二脈，可舒緩東寧路與小東路等長年交通壅塞情形。

工務局表示，東區凱旋路連接林森路，因後甲國中校園與都市計畫道路用地有部分重疊，形成道路後段束縮僅可供機、踏車通行，長期造成出入交通瓶頸。該區域近幾年迅速發展，除進駐大型南紡購物中心外，加上平實營區開發，帶來龐大的交通車潮與休憩人潮，與中華東路交叉的凱旋路交通位置更顯重要。

市府10多年前曾編預算計畫開闢拓寬凱旋路後段連接林森路的束縮瓶頸道路，但考量該道路拓寬工程涉及後甲國中校地退縮、東寧運動公園籃球場範圍調整，以及東寧網球場未來出入需求等諸多問題僅能暫置。今該區域蓬勃發展後，面臨地方交通上的急迫需求，工務局經多次與校方及周邊居民溝通協調，順利與地方及校方達成共識，一致同意拓寬道路施作。

工務局表示，凱旋路後段束縮瓶頸道路拓寬工程，長度約205公尺，寬度15公尺，工程總經費約5600萬元，其中工程費用約2187萬元、用地費用約3400萬元，今已完成拓寬通車，可連接中華東路一段至林森路二段，為東區東西向提供另一條主要道路，協助舒緩東寧路與小東路等主要道路長年交通壅塞現象；同時也便捷成大生活圈與平實營區等的交通效益，也為成大校區、後甲國中校區提供一條便捷無礙又安全好行的通學道路。