可以出門了！台南多重障礙患者「小菲」獲量身打造輪椅笑了

台南市長黃偉哲在臉書分享多重障礙者「小菲」的故事，說明輔具資源中心協助量身訂做符合她身形的輪椅，讓「小菲」不必再受困家中，能夠方便外出重拾笑容。台南市社會局表示，領有身障證明的身心障礙者共有9萬8700人，估估約2萬3000人有輔具需求，為讓身心障礙朋友能快速獲得需要的輔具服務，在全市設置49處輔具服務據點就近提供借用，據點設置數量全國第一，普及度與社區化程度也高於其他縣市。

社會局表示，能快速拓點主要是和醫院及37區公所合作，目前已有2處醫院型輔具服務據點，分別是安南醫院和佳里奇美醫院，並38處二手輔具便利站，二手輔具回收數量已有2千多件，狀況幾乎都完好，經過簡易維修後，可以就近提供臨時需求使用。

另外，從去年起台南市已全面縮短輔具評估與核定時間，針對「需評估之輔具」均於5日內核定；另「免經評估輔具」則於申請後2日內即可核定。今年起更進一步結合全市20家出院準備醫院，主動提供出院輔具轉介服務，希望讓有輔具需求的民眾，得到更便利的輔具服務。

同時為簡化民眾申辦流程，還提供多元輔具補助申請管道，除了可在區公所或輔具資源中心臨櫃申請外，針對免評估的輔具補助，也可透過市府一站式整合服務平台線上申請，核定結果將主動回覆民眾；另可透過台南市輔具資源網線上預約評估或申請借用輔具，將有專人主動聯繫提供協助。

黃偉哲臉書全文如下：

一般人從客廳開門外出大概5秒 但對身障者來說，可能需千百倍以上的時間 台南輔具服務據點數全國第一，協助將近10萬名身障市民朋友。 小菲是名多重障礙極重度的患者，自幼便罹患腦性麻痺，不正常的張力導致手腳、軀幹嚴重扭曲變形，日常生活及自我照顧均須完全仰賴家人幫忙。但天性正向的她，對於生命的熱愛及探索外面世界的渴望，並沒有因此而減少。 社會局輔具中心 夥伴初到小菲家中，當時她正望向窗外，一看到大家，立刻笑逐顏開、親切熱情地問候。小菲活潑外向的個性絲毫不受身體障礙所拘束，認真地迎接每一天的到來。 媽媽告訴大家，小菲很喜歡交朋友、渴望與人群互動，但近年來因輪椅老舊損壞，導致外出受到許多限制，如非必要，才把小菲勉強放在老舊輪椅上，總擔心她從輪椅跌落，因為一直沒有錢可以購買符合小菲身形的輪椅，身為母親，心中的愧疚和無奈常油然而生，說到這裡，小菲媽媽不禁潸然淚下... 得知媽媽和小菲的心願後，社會局輔具中心社工與治療師討論出小菲適用的輪椅款式，並連結民間單位，募得訂做輪椅資金。 同仁都還記得，小菲取得新的特製輪椅與坐墊的那天，中心的治療師群聯手細心地為小菲協助調整特製輪椅的功能，讓她在使用上可以更加舒適。 小菲媽媽紅著眼眶地頻頻點頭道謝，小菲更是使盡氣力控制他因張力不聽話的嘴巴向大家說:「謝...謝..大..家..的...幫...忙」。 大家看著小菲開心的樣子，心裡微微一暖，內心深處都是滿滿的感動。而有了新輪椅與坐墊後，小菲的笑容充滿了對明天的期待，又可以常常出門交朋友了！ 外出活動對於我們或許很容易，結果反而現在的人常常宅在家裡面。但對小菲這樣的身心障礙者，若沒有取得適切的輔具，經常是被迫關在家裡甚至房間裡面。 其實只要是人，都有外出進行社會參與及人際互動的需求，如善用輔具資源，人生將不設限，而有更寬闊的未來。 那麼，台南輔具資源哪裡有？ 請大家幫忙記得這幾支電話 ▫️永華輔具中心(06-2098938) ▫️佳里輔具中心(06-7266700) ▫️官田輔具中心(06- 5790636) ▫️社會局身心障礙褔利科(06-6371299 )或到社會局輔具資源整合網查詢。

台南市輔具據點達到49處全國第一，針對較特殊需求者也有到府評估服務。圖／取自黃偉哲臉書

台南市輔具據點達到49處全國第一，針對較特殊需求者也有到府評估服務。圖／取自黃偉哲臉書