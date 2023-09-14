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你講我攏無寫詩予你 主播邱嘉琪出版台語詩集細寫鄉情

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣地方前主播邱嘉琪（左）以台語詩記錄鄉情，經三昧堂團長嚴仁鴻（右）協助出版，首本台語詩集「你講我攏無寫詩予你」9月出版。圖／邱嘉琪提供
嘉縣地方前主播邱嘉琪（左）以台語詩記錄鄉情，經三昧堂團長嚴仁鴻（右）協助出版，首本台語詩集「你講我攏無寫詩予你」9月出版。圖／邱嘉琪提供

以愛為主軸，中正大學台灣文學與創意應用研究所畢業生、前地方有線電視台主播邱嘉琪，走在用台語寫詩的路上，以實務創作加技術報告創作出版第一本台語詩集「你講我攏無寫詩予你」9月出版，送給摯愛與故鄉的禮物。

邱嘉琪經中正大學老師陳瀅州及李知灝指導下，書內容以故鄉嘉義熟悉的人事物發想，收錄60首台語詩，分為3輯，有親情、愛情、人文風景及生活記事等，詩文淺白樸實誠摯溫暖。

第一輯佇嘉記持，有作者小時候記憶的連結與回想、在地藝文團體及老屋下午茶系列的介紹；第二輯你講我攏無寫詩予你，是婚姻裡的感觸，也是寫給另一半的情詩；第三輯生活詩記，有親情抒寫及生活感悟。

邱嘉琪表示，台語是從小熟悉的語言，但只會聽與說，最佳僅播報台語新聞和配台語稿，後來興趣自學，慢慢看懂台語漢字和台羅拼音，在2013年考到教育部閩南語語言能力認證中高級獲得激勵，開始有寫台語詩的契機。

為了深化自己寫詩的能力，邱嘉琪兩年前到中正大學台灣文學與創意應用研究所進修。邱嘉琪說，首本台語詩集，創作過程中受到先生藍益源支持與鼓勵，特別以寫給先生的詩「你講我攏無寫詩予你」做為書名，表達感謝之意。

台語詩集出爐即獲龍山吟文學獎台語現代詩優選，經三昧堂協助出版、紙雕藝術家吳靜芳排版封面設計，邱嘉琪實現出版台語詩集的夢想，做為她人生一段寶貴的銘記。

詩人方耀乾提到，詩集文字風格樸實，充滿風土情和親情，像坐在樹下慢慢聽作者講故事；台文與創應所教授江寶釵指出，詩上的成長使得作者在中正台文所的學習獲得意義與價值；指導教授陳瀅州說，作者寫詩手法呈多種風格讓人感到有趣，是她人生的里程碑。

嘉縣地方前主播邱嘉琪以台語詩記錄鄉情，創作出版首本台語詩集「你講我攏無寫詩予你」9月出版。圖／邱嘉琪提供
嘉縣地方前主播邱嘉琪以台語詩記錄鄉情，創作出版首本台語詩集「你講我攏無寫詩予你」9月出版。圖／邱嘉琪提供
嘉縣地方前主播邱嘉琪以台語詩記錄鄉情，創作出版首本台語詩集「你講我攏無寫詩予你」9月出版。圖／邱嘉琪提供
嘉縣地方前主播邱嘉琪以台語詩記錄鄉情，創作出版首本台語詩集「你講我攏無寫詩予你」9月出版。圖／邱嘉琪提供
嘉縣地方前主播邱嘉琪以台語詩記錄鄉情，創作出版首本台語詩集「你講我攏無寫詩予你」9月出版。圖／邱嘉琪提供
嘉縣地方前主播邱嘉琪以台語詩記錄鄉情，創作出版首本台語詩集「你講我攏無寫詩予你」9月出版。圖／邱嘉琪提供

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