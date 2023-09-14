社福卡搭台鐵嘉義老人不捧場？老人團體：自強號未納入須增加接駁交通

社福卡65歲以上長者使用大宗，12縣市陸續開放搭台鐵，台鐵統計7至8月，社福卡平均每日約3.8萬人次使用；分析數據發現，全台最老嘉義縣，地方政府補助點數給的大方，使用人次卻排倒數第3；嘉義市也只有4992人次，排末段；嘉縣全國老人福利推動聯盟副理事長陳宏材說，自強號未納入又不能劃座位，嘉縣老人 缺接駁公車到火車站，影響搭乘使用意願。

TPASS通勤月票7月上路，地方縣市推社福卡同步開放搭乘台鐵，老人比例高的嘉縣市都在第一階段上線，台鐵統計，各縣市7月使用社福卡搭乘台鐵人次，使用人次倒數3名縣市，除敬陪末座的嘉市4992人次，最老的嘉義縣使用人次倒數第3，僅有6698使用人次。

台鐵嘉義火車站設專用通道、刷卡機，縣市共同生活圈，縣市府補助額差10倍，嘉縣補助單趟台鐵車次200點（1點等於1元），嘉市只補助20點，落差大，但台鐵統計顯示，嘉義縣市老人不捧場，使用人數少。

陳宏材說，不是老人不捧場，社福卡不是免費是縣市政府埋單，主因是嘉義縣老人散居鄉鎮市，火車站只有水上、民雄、大林，出門到車站缺接駁公車，公車大多到高鐵、嘉義長庚，老人無交通工具出門不便，又車種受限，自強號不能搭，又不能劃位，影響老人搭乘使用意願。