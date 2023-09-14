台南虱目魚買氣淡 後天起5區行銷

台南進入虱目魚產季，池邊價卻從4、5月間的每台斤70元高價，到目前每台斤48到50元，還比去年同期58到60元低。養殖漁民認為，飲食習慣改變讓市場買氣淡，外銷也下滑，還有進口虱目魚打亂市場等多種因素導致；市府表示，研判價格下滑因近來大量捕撈出貨，後天起在產地辦行銷活動。

七股區黃姓養殖戶表示，西部沿海虱目魚陸續補撈出貨，量多價格自然下滑，加上國人生活及飲食習慣改變，虱目魚在南部是人氣小吃，中、北部沒那麼普遍，而農曆7月拜拜傳統會湊「三牲」，現在年輕一輩並不在意，還有外食趨勢等，市場攤販反映銷量大不如前，供過於求，也造成池邊價下滑。

南縣區漁會總幹事陳崇德說，近年養殖成本隨著飼料、人事支出、土地租金上揚等因素不斷增加，平均每台斤從45到50元不等，目前池邊價格已經接近成本，但仍在市場機制內，需要擔心的是傳聞市面上有從東南亞以「下腳料」名義進口的虱目魚，裡面混有魚肚、魚皮、碎肉等，流入直播、小吃店等，也影響本地產虱目魚價格。

南市農業局表示，南市養殖虱目魚面積、產量都是全台第1，收購後約7成加工、3成是鮮魚銷售，會持續注意是否有進口混充本土貨情形，16日起依序在將軍、學甲、安南、北門、七股等辦產業活動行銷。據統計，南市虱目魚去年申報養殖面積3611公頃，今年3144.55公頃、減少400多公頃，一度引發種電影響產量疑慮。