嘉義長輩反賄選 社區關懷站宣導

嘉義地檢署分析2018年1月到2023年6月舉行的公職人員選舉，嘉義地區涉犯妨害選舉刑事案件共380件，其中60歲以上長輩被告就占6成，是觸法高風險族群。嘉義地檢署結合社區關懷據點反賄昨天辦宣導活動，法務部長蔡清祥說，鼓勵檢舉賄選領獎金；不過有居民直言，長輩受人情影響大。

嘉義地檢署指出，去年嘉縣和市地方公職人員選舉，共起訴230件賄選案、127人，緩起訴231人，確定當選無效7人，是全國實施訊問人數最多地檢署，總統立委選舉接近，結合社區關懷據點，培訓長者為反賄選種子教官，把反賄選觀念帶回社區，達「家有一老、反賄至寶」精神。

嘉檢昨天首次辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動，蔡清祥說，嘉檢查賄成績佳，強力查賄就是最好的反賄選宣導，而法務部修正公布鼓勵檢舉妨害選舉要點，將境外勢力、選舉賭盤納入檢舉獎金核給範圍，最高分別可領2000萬元、500萬元。

「納入社區關懷站反賄選，只有治標效果，效果恐不大！」嘉縣梅山鄉太平社區發展協會理事長嚴清雅說，鄉下長輩受親情、人情、家族、派系利害干擾影響大，宣導反賄不容易，反賄選治本之道，仍要從學校教育扎根、生活改善、選賢與能的好人才。賄選檢舉專線0800-024-099撥通後按4。