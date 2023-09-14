南市輔具據點49處 借用更方便

台南市領有身障證明共9萬8700人、約2萬6000人有輔具需求，市府和醫院及各區公所合作設49處輔具服務據點，數量全國第1；有議員指出，申請輔具經評估、審核約2個月才能跑完所有流程，應更便民。市府回應，改採多元申請且簡化流程，可省一半時間，今年也結合20家醫院主動提供出院輔具轉介服務。

之前網路群組流傳「只要年滿65歲就可以申請輔具補貼款」假訊息，南市社會局澄清，輔具補助對象為「身障者或身心失能」等有需要的人，採事先申請制，並非65歲以上就給補助。

社會局長盧禹璁說，社會局設置永華、佳里、官田等3處輔具中心，另自今年設置6處社區型與安南醫院、佳里奇美醫院輔具服務據點，也結合社區關懷據點設38處二手輔具便利站，累計已回收2119件輔具包括二手輪椅、拐杖、助行器及便盆椅等，可供臨時免費借用。

議員林美燕指出，輔具補助須先前往指定的輔具中心評估，待通知後再拿著評估單至區公所申請審核，等審核通過才能前往店家購買輔具，最後憑收據回區公所核銷，前置作業繁複、需要約2個月才能跑完所有流程。

社會局回覆，目前已採多元申請，可透過線上、電話及臨櫃申請，並簡化流程，免評估輔具2日內核定，須評估輔具也從7日作業時間縮短為5日，且申請者能以特約廠商代償墊付，不用另至政府部門核銷請款，節省一半時間。

多重障礙極重度的患者「小菲」，罹患腦性麻痺，手腳、軀幹嚴重扭曲變形，因輪椅老舊損壞，輔具中心社工與治療師到府評估，並連結民間募款量身訂做輪椅，媽媽開心說「又可以外出了」。台南市復健青年勵進會表示，該會有400多名會員，輔具多需要量身訂做，目前都可就近到據點申請，比起以前方便多了。