台南登革熱新增298例朝7千逼近 開單告發不留情
台南市今天再增本土登革熱298例，累積總數已6410例，面對疫情邁入高峰期，市府持續嚴格落實高風險場域登革熱稽查，頻頻發現空地、營業場所有病媒蚊陽性孳生源，除開單告發，也籲請業者善盡管理維護責任，主動清除孳生源 ，以免害人又受罰 。
台南市登革熱防治中心表示，今天新增的298例分別為安南區76例，東區58例，永康區49例，南區43例，北區31例，中西區15例，安平區9例，歸仁區5例，關廟區及仁德區各3例，新化區2例，安定區、佳里區、善化區及新營區各1例，年齡介於4歲至92歲 。
連日來安南區、東區、永康區、南區感染人數都居高不下，也成為加強稽查、孳清及噴藥的熱區。前天市府副秘書長尤天厚帶領北區區長李皇興、登革熱防治中心、工務局等相關單位到疫情逐漸升溫的正覺里執行建築工地稽查，現場發現工地內部環境髒亂，地面積水已孳生登革熱病媒蚊幼蟲，立即採樣告發及投藥處理，並要求工地負責人立即改善；隨後又至鄰近區域養護中心稽查，發現養護機構天溝阻塞積水情況嚴重，並於冷卻水塔中查獲陽性孳生源，已開立罰單並投藥處理，並要求立即改善。
尤天厚說，市長黃偉哲多次強調空屋、空地所有權人務必善盡管理維護責任，澈底落實孳清，避免空屋、空地形成社區防疫死角，要求相關單位嚴格落實登革熱防治稽查，如發現空地、空屋孳清不力，不論公私從重從嚴開罰。
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